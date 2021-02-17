GaleriGalatasaraySon dakika transfer haberi! Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yerine Fatih Terim'in yeni gözdesi geliyor
Son dakika transfer haberi! Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yerine Fatih Terim'in yeni gözdesi geliyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray sezon başı ve devre arasında toplam 13 ismi transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Son olarak sahasında Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla deviren sarı-kırmızılılar ligin 25. haftasını da lider olarak tamamladı. Cimbom'da sezon sonunda 13 ismin sözleşmesi biterken, teknik direktör Fatih Terim de hem takımdan ayrılacakları belirliyor hem de o mevkilere yeni gelecek futbolcuları araştırıyor. Bu bağlamda çalışmlarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Terim, yıldız futbolcunun yerine kadroya dahil edeceği oyuncuyu da şimdiden buldu. İşte detaylar...
17 Şubat 2021 Çarşamba 14:34, Güncelleme 17.02.2021 14:55
Son dakika transfer haberi! Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yerine Fatih Terim'in yeni gözdesi geliyor