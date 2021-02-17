Galeri Galatasaray Son dakika transfer haberi! Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yerine Fatih Terim'in yeni gözdesi geliyor

Son dakika transfer haberi! Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yerine Fatih Terim'in yeni gözdesi geliyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray sezon başı ve devre arasında toplam 13 ismi transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Son olarak sahasında Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla deviren sarı-kırmızılılar ligin 25. haftasını da lider olarak tamamladı. Cimbom'da sezon sonunda 13 ismin sözleşmesi biterken, teknik direktör Fatih Terim de hem takımdan ayrılacakları belirliyor hem de o mevkilere yeni gelecek futbolcuları araştırıyor. Bu bağlamda çalışmlarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Terim, yıldız futbolcunun yerine kadroya dahil edeceği oyuncuyu da şimdiden buldu. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi! Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yerine Fatih Terim'in yeni gözdesi geliyor

Son dakika transfer haberi! Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yerine Fatih Terim'in yeni gözdesi geliyor

2020-2021 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray; yaz döneminde 8, devre arasında ise kadrosuna 5 ismi transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yerine Fatih Terim'in yeni gözdesi geliyor

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deviren ve psikolojik üstünlüğü ele alan G.Saray, liderlik koltuğuna da oturdu.

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Son dakika transfer haberi! Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yerine Fatih Terim'in yeni gözdesi geliyor

Ligde ritim yakalayan Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Alanyaspor'la karşılaştı ve mücadeleden 3-2 mağlup ayrılarak kupaya veda etmişti.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yerine Fatih Terim'in yeni gözdesi geliyor

Cimbom, Ligin 25. haftasında ise sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla devirmeyi başardı. T

Son dakika transfer haberi! Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yerine Fatih Terim'in yeni gözdesi geliyor

eknik Direktör Fatih Terim bir yandan takımını zorlu maratonda lider tutmayı planlarken bir yandan da transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

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