Son dakika spor haberi: Fatih Terim 'Hayal Takımı'nı kuruyor! İşte geleceğin Galatasaray'ı
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Son dakika Galatasaray haberi... Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, son oynanan Ankaragücü mücadelesinden puansız ayrılarak taraftarlarını üzmüştü. Sezon sonu şampiyonluk hedefine kilitlenmiş olan sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde 5 yeni isimle el sıkışırken, tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim sıklıkla dile getirdiği 'Oyuncuların geçmişine değil geleceğine yatırım yapmalıyız' stratejisini de sezon sonunda hayata geçirmeye hazırlanıyor. İşte Terim'in yeni projesi...