Galeri Galatasaray Son dakika spor haberi: Fatih Terim 'Hayal Takımı'nı kuruyor! İşte geleceğin Galatasaray'ı

Son dakika spor haberi: Fatih Terim 'Hayal Takımı'nı kuruyor! İşte geleceğin Galatasaray'ı

Son dakika Galatasaray haberi... Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, son oynanan Ankaragücü mücadelesinden puansız ayrılarak taraftarlarını üzmüştü. Sezon sonu şampiyonluk hedefine kilitlenmiş olan sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde 5 yeni isimle el sıkışırken, tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim sıklıkla dile getirdiği 'Oyuncuların geçmişine değil geleceğine yatırım yapmalıyız' stratejisini de sezon sonunda hayata geçirmeye hazırlanıyor. İşte Terim'in yeni projesi...

Son dakika spor haberi: Fatih Terim 'Hayal Takımı'nı kuruyor! İşte geleceğin Galatasaray'ı

Son dakika spor haberi: Fatih Terim 'Hayal Takımı'nı kuruyor! İşte geleceğin Galatasaray'ı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transferle ilgili her soru sorulduğunda tek bir stratejiden bahsediyor: "Geleceğin Galatasaray'ı!"

Son dakika spor haberi: Fatih Terim 'Hayal Takımı'nı kuruyor! İşte geleceğin Galatasaray'ı

İŞTE RADARINDAKİ YETENEKLER
Bu projesini açan Fatih Terim, uzun yıllar Galatasaray formasını taşıyacak, milli takım forması giyebilecek ve Avrupa'ya transfer olabilecek çapta yetenekleri sarı kırmızılı takıma kazandırmak olduğunu yineliyor. İşte Fatih Terim ve scout heyetinin radarındaki Türk genç yetenekler:

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Son dakika spor haberi: Fatih Terim 'Hayal Takımı'nı kuruyor! İşte geleceğin Galatasaray'ı

BARIŞ ALPER MERT
Galatasaray, Ümit Milli Takım'da oynayan sol kanat Barış Alper Mert'i takibe aldı. Genç oyuncu, Ankara Keçiörengücü'nde bu sezon 26 maçta forma giydi ve 5 gol, 2 asist yaptı. Ümit Milli Takıma'da çağrılan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu hedefinin Avrupa olduğunu söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Herkes gibi benim de hedefim en iyi takımlar. Bir futbolcu için Avrupa neden olmasın ki? Bu performansa bağlı. Bir futbolcu için Avrupa en büyük hayaldir."

Son dakika spor haberi: Fatih Terim 'Hayal Takımı'nı kuruyor! İşte geleceğin Galatasaray'ı

ANIL YAŞAR
Sarı kırmızılılar, Afjet Afyonspor'dan genç stoper Seyfettin Anıl Yaşar'ı takibe aldı. Bursaspor alt yapısından çıkan Seyfettin Anıl gösterdiği performansla Milli Takım yetkililerinin dikkatini çekti ve U19 Milli Takımı'na çağrıldı. 1.92'lik 18 yaşındaki sol ayaklı genç stoper bu sezon Afyon formasıyla 18 maçta görev aldı.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim 'Hayal Takımı'nı kuruyor! İşte geleceğin Galatasaray'ı

ENİS DESTAN
Altınordu altyapısından yetişen ve bu sezon profesyonel olan Enis Destan, Türk futbolunun gelecek vaad eden forvetlerinden bir tanesi. 18 yaşındaki yetenek, bu sezon 1. Lig'de 15 maça çıktı ve 6 gol atıp 1 asist yaptı.

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