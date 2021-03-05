Son dakika spor haberi: Fatih Terim 'Hayal Takımı'nı kuruyor! İşte geleceğin Galatasaray'ı

BARIŞ ALPER MERT

Galatasaray, Ümit Milli Takım'da oynayan sol kanat Barış Alper Mert'i takibe aldı. Genç oyuncu, Ankara Keçiörengücü'nde bu sezon 26 maçta forma giydi ve 5 gol, 2 asist yaptı. Ümit Milli Takıma'da çağrılan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu hedefinin Avrupa olduğunu söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Herkes gibi benim de hedefim en iyi takımlar. Bir futbolcu için Avrupa neden olmasın ki? Bu performansa bağlı. Bir futbolcu için Avrupa en büyük hayaldir."