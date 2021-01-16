Galeri Galatasaray Son dakika GS transfer haberi: Galatasaray'a süper golcü! Falcao'nun yerine geliyor

Son dakika GS transfer haberi: Galatasaray'a süper golcü! Falcao'nun yerine geliyor

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi. Gol yollarında sıkıntı çeken sarı-kırmızılılarda gündem forvet transferi... Falcao'nun sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyememesi, Diagne'nin ise beklenen performans düzeyinden uzak kalmasının ardından çalışmalar başladı. Galatasaray yıldız bir futbolcu için görüşmelere başlayacak. İşte detaylar... (foromac.com.tr / DIŞ HABERLER) | Son dakika Galatasaray transfer haberi...

Son dakika GS transfer haberi: Galatasaray'a süper golcü! Falcao'nun yerine geliyor

Son dakika GS transfer haberi: Galatasaray'a süper golcü! Falcao'nun yerine geliyor

Sarı-kırmızılılarda son olarak Antalyaspor maçında sakatlanan Falcao'nun takımdan ayrılması bekleniyor.

Son dakika GS transfer haberi: Galatasaray'a süper golcü! Falcao'nun yerine geliyor

Galatasaray'da Radamel Falcao'ya tedavi için İspanya'ya gitme izni verilirken, oyuncunun menajeri Jorge Mendes'le de temasa geçimişti.

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Son dakika GS transfer haberi: Galatasaray'a süper golcü! Falcao'nun yerine geliyor

Falcao'ya kulüp bulması istenen Mendes'e "Bonservis talep etmeyeceğiz" mesajı verildi. Kolombiyalı golcü için Galatasaray'ı heyecanlandıran gelişme ise ABD'de yaşanmıştı.

Son dakika GS transfer haberi: Galatasaray'a süper golcü! Falcao'nun yerine geliyor

MLS ekiplerinden Portland'ın Falcao'yu transfer listesine aldığı iddia edildi. DAha sonra kulüp başkanı yaptığı açıklamada Falcao ile ilgilenmediklerini duyurmuştu.

Son dakika GS transfer haberi: Galatasaray'a süper golcü! Falcao'nun yerine geliyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de geçen gün yaptığı açıklamada Falcao konusuna da değinmişti.

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