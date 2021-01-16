GaleriGalatasaraySon dakika GS transfer haberi: Galatasaray'a süper golcü! Falcao'nun yerine geliyor
Son dakika GS transfer haberi: Galatasaray'a süper golcü! Falcao'nun yerine geliyor
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi. Gol yollarında sıkıntı çeken sarı-kırmızılılarda gündem forvet transferi... Falcao'nun sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyememesi, Diagne'nin ise beklenen performans düzeyinden uzak kalmasının ardından çalışmalar başladı. Galatasaray yıldız bir futbolcu için görüşmelere başlayacak. İşte detaylar... (foromac.com.tr / DIŞ HABERLER) | Son dakika Galatasaray transfer haberi...
16 Ocak 2021 Cumartesi 17:06, Güncelleme 16.01.2021 17:10
Son dakika GS transfer haberi: Galatasaray'a süper golcü! Falcao'nun yerine geliyor