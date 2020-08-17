Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da büyük kriz! Fatih Terim takımda istemiyor

Yeni sezon için kolları sıvayan Galatasaray'ın şu sıralar tek gündemi transfer. Takıma yeni katılan isimlerin yanında halihazırda kadroda bulunan bazı isimlerle de yollarını ayırmak isteyen sarı-kırmızılılar, bazı isimlerle problem yaşamaya devam ediyor. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...