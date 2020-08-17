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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da büyük kriz! Fatih Terim takımda istemiyor
Yeni sezon için kolları sıvayan Galatasaray'ın şu sıralar tek gündemi transfer. Takıma yeni katılan isimlerin yanında halihazırda kadroda bulunan bazı isimlerle de yollarını ayırmak isteyen sarı-kırmızılılar, bazı isimlerle problem yaşamaya devam ediyor. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
17 Ağustos 2020 Pazartesi 13:14
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Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray, yeni sezon için kolları sıvamış durumda...
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Yeni sezonda şampiyonluktan başka birşey düşünmeyen sarı-kırmızılılar, kadrosuna kattığı yeni isimlerle kupaya uzanmak isterken, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Galatasaray şu ana kadar Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi renklerine kattı.
Bu isimlerin hepsinin ortak özelliği ise bonservislerinin elinde olması. Sarı-kırmızılılar UEFA FFP denetimde olduğundan dolayı, oyuncu satmadan bonservis bedeli ödeyemiyor.
Denetimin son senesinde olan Aslan'da herhangi yeni bir yaptırıma maruz kalmamak adına bütün stratejisini buna göre kurdu.