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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fenerbahçe'yi reddetmişti! Galatasaray yeni 10 numarasını buldu
Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray birçok isimle temaslarını sürdürürken yeni sezonda şampiyonluk kupasını mutlak kaldırmak istiyor. Yaşanan mali problemler dolayısıyla transferde adımlarını dikkatli atmak isteyen sarı-kırmızılılar, daha önce ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de gündeminde olan bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
30 Ağustos 2020 Pazar 16:58
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Yeni sezon için çalışmalarına hummalı bir şekilde devam eden Galatasaray'da şu ana dek 5 transfer resmen açıklanmış durumda.
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Yeni sezona, yeni isimlerle şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan sarı-kırmızılılar, transferde hata yapmak istemezken listesinde bulunan isimlerle de temaslarına devam ediyor.
Son olarak Olimpiakos forması giyen Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katan Aslan, Yunan ekibinden bir isimle daha yakın temas halinde.
Özellikle orta saha mevki için arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Başkan Mustafa Cengiz açıklamasında "Beklentimiz büyük. En büyük gücümüz taraftarlarımızın bizden beklentisi var; özellikle orta sahaya transferler istiyorlar, çok haklılar."
"Ben de bir taraftar olarak aynı istekleri yapıyorum. 2,5-3 yılda 38'e yakın futbolcu transfer etmemize rağmen, devamlı beklentilerimiz üst düzeyde. Çünkü Galatasaray üst düzey bir takım." ifadelerini kullanmıştı.