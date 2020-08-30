Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fenerbahçe'yi reddetmişti! Galatasaray yeni 10 numarasını buldu

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray birçok isimle temaslarını sürdürürken yeni sezonda şampiyonluk kupasını mutlak kaldırmak istiyor. Yaşanan mali problemler dolayısıyla transferde adımlarını dikkatli atmak isteyen sarı-kırmızılılar, daha önce ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de gündeminde olan bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...