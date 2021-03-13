Galeri Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray taraftarından büyük tepki! Oğulcan Çağlayan'ın Kayserispor maçı kadrosuna alınmama nedeni Belhanda

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray taraftarından büyük tepki! Oğulcan Çağlayan'ın Kayserispor maçı kadrosuna alınmama nedeni Belhanda

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, lider Beşiktaş'ın da kazandığı haftada zirve takibini sürdürmek ve mutlak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıların 21 kişi kamp kafilesi açıklanırken, Oğulcan Çağlayan, Halil Dervişoğlu ve Emre Taşdemir'in kadroda kendine yer bulamaması bazı taraftarların tepkisine neden olmuştu. Peki tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, kadroda bu isimlere neden yer vermedi? İşte yanıtı... (GS haberi)