Galeri Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray taraftarından büyük tepki! Oğulcan Çağlayan'ın Kayserispor maçı kadrosuna alınmama nedeni Belhanda

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray taraftarından büyük tepki! Oğulcan Çağlayan'ın Kayserispor maçı kadrosuna alınmama nedeni Belhanda

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, lider Beşiktaş'ın da kazandığı haftada zirve takibini sürdürmek ve mutlak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıların 21 kişi kamp kafilesi açıklanırken, Oğulcan Çağlayan, Halil Dervişoğlu ve Emre Taşdemir'in kadroda kendine yer bulamaması bazı taraftarların tepkisine neden olmuştu. Peki tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, kadroda bu isimlere neden yer vermedi? İşte yanıtı... (GS haberi)

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray taraftarından büyük tepki! Oğulcan Çağlayan'ın Kayserispor maçı kadrosuna alınmama nedeni Belhanda

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray taraftarından büyük tepki! Oğulcan Çağlayan'ın Kayserispor maçı kadrosuna alınmama nedeni Belhanda

Süper Lig'in 30. haftasının kritik maçında son 2 haftadır yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarını üzen Galatasaray, Kayserispor'a konuk oluyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray taraftarından büyük tepki! Oğulcan Çağlayan'ın Kayserispor maçı kadrosuna alınmama nedeni Belhanda

Kayseri'de mutlak 3 puan arayacak olan Terim ve öğrencileri, kritik maç öncesi Kayseri'ye uçtu...

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Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray taraftarından büyük tepki! Oğulcan Çağlayan'ın Kayserispor maçı kadrosuna alınmama nedeni Belhanda

21 kişilik kamp kadrosuna Oğulcan Çağlayan, Halil Dervişoğlu ve Emre Taşdemir giremedi. Üç ismin Kayseri deplasmanında yer almaması soru işaretlerine sebep olurken, özellikle Oğulcan Çağlayan'ın kadroda yer almaması tepkilere neden oldu.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray taraftarından büyük tepki! Oğulcan Çağlayan'ın Kayserispor maçı kadrosuna alınmama nedeni Belhanda

İşte Galatasaraylı bazı taraftarların Oğulcan tepkileri ve Terim'in bu tercihinin nedenleri.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray taraftarından büyük tepki! Oğulcan Çağlayan'ın Kayserispor maçı kadrosuna alınmama nedeni Belhanda
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