Galeri Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'in gözdesi ocakta geliyor! Randevu alındı

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'in gözdesi ocakta geliyor! Randevu alındı

Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle çıkışa geçen Galatasaray milli araya 3. sırada girmeyi başarmıştı. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetim kurulunun seçim kararı almasına rağmen ara transfer dönemi çalışmalarında hız kesmeneden sürüyor. Cimbom teknik direktör Fatih Terim'in daha önceki yıllarda da kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'in gözdesi ocakta geliyor! Randevu alındı

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