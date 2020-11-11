GaleriGalatasaraySon dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'in gözdesi ocakta geliyor! Randevu alındı
Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'in gözdesi ocakta geliyor! Randevu alındı
Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle çıkışa geçen Galatasaray milli araya 3. sırada girmeyi başarmıştı. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetim kurulunun seçim kararı almasına rağmen ara transfer dönemi çalışmalarında hız kesmeneden sürüyor. Cimbom teknik direktör Fatih Terim'in daha önceki yıllarda da kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
11 Kasım 2020 Çarşamba 09:41, Güncelleme 11.11.2020 09:43
Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'in gözdesi ocakta geliyor! Randevu alındı