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Sinan Gümüş için karar verildi
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'dan ayrılacak isimlerin başında gelen Sinan Gümüş'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan ekibi Genoa ile ismi geçen genç yıldız için karar verildi.
31 Mayıs 2019 Cuma 14:59
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Ancak, ligin son 10 haftasında galibiyet alamayan ve averajla ligde kalmayı garantileyen Genoa'da yönetimin bu durumdan memnun olmadığı belirtildi.
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4 yıllık kontrat konusunda prensip anlaşmaya varan 25 yaşındaki Sinan'ın transferinden de vazgeçildiği ifade edildi.
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