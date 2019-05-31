Sinan Gümüş için karar verildi - Fotomaç
31 Mayıs 2019, Cuma
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Sinan Gümüş için karar verildi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'dan ayrılacak isimlerin başında gelen Sinan Gümüş'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan ekibi Genoa ile ismi geçen genç yıldız için karar verildi.
31 Mayıs 2019 Cuma 14:59
Sinan Gümüş için karar verildi

Genoa yönetimi, teknik direktör Cesare Prandelli ile görüşerek yolları ayırma kararı aldı.

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Sinan Gümüş için karar verildi

İtalya basınında yer alan habere göre; Cesare Prandelli'nin kontratında, ligde kalınması durumunda otomatik olarak 1 yıl uzama opsiyonu bulunuyordu.

Sinan Gümüş için karar verildi

Ancak, ligin son 10 haftasında galibiyet alamayan ve averajla ligde kalmayı garantileyen Genoa'da yönetimin bu durumdan memnun olmadığı belirtildi.

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Sinan Gümüş için karar verildi

Prandelli'nin CEO Alessandro Zarbano ile yaptığı görüşmenin ardından karşılıklı anlaşma yaptığı ve yolları ayırdığı bilgisi verildi.

Sinan Gümüş için karar verildi

SİNAN'IN GENOA TRANSFERİ SUYA DÜŞTÜ

Sinan Gümüş'ü Genoa'ya almak isteyen Cesare Prandelli'nin görevinden ayrılmasının ardından, bu transferde zora girdi.

Sinan Gümüş için karar verildi

4 yıllık kontrat konusunda prensip anlaşmaya varan 25 yaşındaki Sinan'ın transferinden de vazgeçildiği ifade edildi.

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Sinan Gümüş için karar verildi

Galatasaray ile olan kontratı sona eren ve taraftarlar için kullandığı 'Suriyeli' ifadesinden sonra tribünlern de tepki gösterdiği Sinan'ın yeni kulüp arayışlarına başladığı öğrenildi.

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