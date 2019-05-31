Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu ve Fatih Terim'in radarında yer alan genç futbolcu Ianis Hagi, imzayı atıyor. Yıldız futbolcunun babası Gheorghe Hagi, bombayı patlattı ve transferin tamamlanmak üzere olduğunu resmen duyurdu. İşte detaylar: