Galatasaray'ın gözdesi imzayı atıyor! Gheorghe Hagi açıkladı - Fotomaç
31 Mayıs 2019, Cuma
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Haberler Galeri Galatasaray'ın gözdesi imzayı atıyor! Gheorghe Hagi açıkladı

Galatasaray'ın gözdesi imzayı atıyor! Gheorghe Hagi açıkladı

Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu ve Fatih Terim'in radarında yer alan genç futbolcu Ianis Hagi, imzayı atıyor. Yıldız futbolcunun babası Gheorghe Hagi, bombayı patlattı ve transferin tamamlanmak üzere olduğunu resmen duyurdu. İşte detaylar:

31 Mayıs 2019 Cuma 14:33 Güncelleme: 31.05.2019 14:49
Galatasaray'ın gözdesi imzayı atıyor! Gheorghe Hagi açıkladı

Gheorghe Hagi, Galatasaray'ın transfer gözdesi hakkında ilk resmi açıklamayı yaptı.

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Galatasaray'ın gözdesi imzayı atıyor! Gheorghe Hagi açıkladı

Fatih Terim'in Türkiye'ye geldiğinde Gheorghe Hagi ile görüştüğü ve Ianis'i satmayı düşündündüğünde haber vermesini istediği iddia ediliyordu.

Galatasaray'ın gözdesi imzayı atıyor! Gheorghe Hagi açıkladı

Konuyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı ve resmi açıklama geldi.

Galatasaray'ın gözdesi imzayı atıyor! Gheorghe Hagi açıkladı

Rumen basınından Telekom Sport'a konuşan Viitorul teknik direktörü ve Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi, "Transferi tamamlamaya çok yakınız. Ianis bana göre Romanya'nın Xavi'sidir." dedi.

Galatasaray'ın gözdesi imzayı atıyor! Gheorghe Hagi açıkladı

Viitorul'da forma giyen Ianis Hagi'nin transferinin tamamlandığı resmen belli oldu.

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