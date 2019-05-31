Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu! - Fotomaç
31 Mayıs 2019, Cuma
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Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun devre arasında Serdar Aziz ile birlikte kadro dışı kalan Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu. Sezonun ikinci yarısını bireysel antrenmanlarla tamamlayan Eren, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a veda mesajı paylaşmıştı.

31 Mayıs 2019 Cuma 12:25
Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'da Fatih Terim'in kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu.

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Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu!

Eren geçtiğimiz günlerde Beyaz Futbol'a Galatasaray ile ilgili şu açıklamaları yapmıştı;

Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu!

"Galatasaray'da iyi şeyler yaşadım. Kupalar kaldırdık, kaldırdım. Katkım oldu mu bilmiyorum. Buna ben karar veremem. Güzel bir şekilde geldim ve güzel bir şekilde ayrılmak istedim."

Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu!

BÖYLE AYRILMAK İSTEMEZDİM

Genel olarak üzüldüm ama dediğim gibi her şeyde bir hayır vardır. Buna saygı göstermek zorundaydım. Çok şükür şampiyonluk geldi. Bu şampiyonluğa katkım olduysa ne mutlu bana.

Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'dan güzel bir şekilde ayrılmak istedim. Şampiyonluk kutlamalarının yapıldığı gece bir yerden ararlar diye bekledim ama sonuçta kadro dışı kalmıştım.

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