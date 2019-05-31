Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun devre arasında Serdar Aziz ile birlikte kadro dışı kalan Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu. Sezonun ikinci yarısını bireysel antrenmanlarla tamamlayan Eren, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a veda mesajı paylaşmıştı.
31 Mayıs 2019 Cuma 12:25
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Galatasaray'da Fatih Terim'in kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu.
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Eren geçtiğimiz günlerde Beyaz Futbol'a Galatasaray ile ilgili şu açıklamaları yapmıştı;
"Galatasaray'da iyi şeyler yaşadım. Kupalar kaldırdık, kaldırdım. Katkım oldu mu bilmiyorum. Buna ben karar veremem. Güzel bir şekilde geldim ve güzel bir şekilde ayrılmak istedim."
BÖYLE AYRILMAK İSTEMEZDİM
Genel olarak üzüldüm ama dediğim gibi her şeyde bir hayır vardır. Buna saygı göstermek zorundaydım. Çok şükür şampiyonluk geldi. Bu şampiyonluğa katkım olduysa ne mutlu bana.
Galatasaray'dan güzel bir şekilde ayrılmak istedim. Şampiyonluk kutlamalarının yapıldığı gece bir yerden ararlar diye bekledim ama sonuçta kadro dışı kalmıştım.