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Galatasaray'dan 25 milyon euro'luk karar! Hakan Çalhanoğlu ve Diagne... Son dakika transfer haberleri...
Galatasaray bu sezon Avrupa'ya damga vurmak istiyor. Geçen sezon "Neden olmasın" diyerek Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedef gösteren teknik direktör Fatih Terim, özellikle hücum hattındaki eksiklik sebebiyle hayal kırıklığına uğramıştı. Bu kez işi sağlama almak isteyen yönetimden 25 milyon euro'luk bir karar geldi.
31 Mayıs 2019 Cuma 10:52
Güncelleme: 31.05.2019 12:16
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Galatasaray'dan 25 milyon euroluk karar! Hakan Çalhanoğlu ve Diagne... Son dakika transfer haberleri...
Aslan'da bomba transfer planı hazır! Hakan Çalhanoğlu, Mbaye Diagne... İşte o transfer operasyonunun ayrıntıları:
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Galatasaray'dan 25 milyon euroluk karar! Hakan Çalhanoğlu ve Diagne... Son dakika transfer haberleri...
Tecrübeli teknik adam bu defa işi çok daha sıkı tutuyor ve artık geçen sezonki "santrfor satıp, santrfor almamak" gibi bir hata yapılmasına izin vermeyecek.
Galatasaray'dan 25 milyon euroluk karar! Hakan Çalhanoğlu ve Diagne... Son dakika transfer haberleri...
Luyindama için ödenecek paradan dolayı sarı-kırmızılılar transfer dönemini ekside açacak. Bu sebeple satış yapılması gerekiyor.
Galatasaray'dan 25 milyon euroluk karar! Hakan Çalhanoğlu ve Diagne... Son dakika transfer haberleri...
Galatasaray satışlardan asgari hedefine ulaştığı takdirde 5 milyon euro Luyindama transferinin açığını kapatacağı için 20 milyon euroluk hareket alanı açılacak.
Galatasaray'dan 25 milyon euroluk karar! Hakan Çalhanoğlu ve Diagne... Son dakika transfer haberleri...
Terim'in devre arasında da çok istediği 21 yaşındaki Benjamin Tetteh için Sparta Prag'ın kapısı tekrar çalınacak.