Selçuk İnan: "Kadıköy'de psikolojik üstünlük bizde!"
Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, İsviçre kampında açıklamalarda bulundu
15 Temmuz 2018 Pazar, 09:55:17
Güncelleme: 09:58:07
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Selçuk İnan: "Kadıköy'de psikolojik üstünlük bizde!"
1
8
Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan, İsviçre kampında açıklamalarda bulundu.
Selçuk İnan: "Kadıköy'de psikolojik üstünlük bizde!"
2
8
Hürriyet'e konuşan İnan, Fatih Terim'in derbilerdeki etkisiyle ilgili soruya, ''Fatih hoca bu özgüveni hem taraftara hem bizlere çok çabuk şekilde aşıladı. Bunu da ancak Fatih Terim gibi bir teknik direktör yapabilir. 21.şampiyonluğu getiren en önemli etkenlerden biriydi ikinci yarıdaki derbilerde başarılı olmak.'' dedi.
Selçuk İnan: "Kadıköy'de psikolojik üstünlük bizde!"
3
8
Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisiyle ilgili soruya cevap veren tecrübeli futbolcu, ''Olmayınca, olmuyor. Tolga da kaçırdı, direkten dönen toplarımız da oldu. Ama biz en önemlisini, yapılmayanı yaptık; Kadıköy'de şampiyonluk kupasını kaldırdık. O yüzden ben bu konuya kafa yormuyorum."
Selçuk İnan: "Kadıköy'de psikolojik üstünlük bizde!"
4
8
"Elbet bir gün F.Bahçe'yi orada da yeneceğiz. Umarım bu sene olur. Bu arada Kadıköy'de psikoloji artık tersine döndü. Çünkü artık onlarda, yenilmeme stresi ve baskısı başladı. Aslında uzun süredir vardı ama kıramadık onu.'' ifadelerini kullandı.
Selçuk İnan: "Kadıköy'de psikolojik üstünlük bizde!"
5
8
Sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefinden bahseden Selçuk İnan, ''Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz gruptan çıkmak. Gerçekçi olmak lazım. Bu nedenle çok güçlü rakiplerin çıkmasını istemem.'' dedi.