Selçuk İnan: "Kadıköy'de psikolojik üstünlük bizde!"

Hürriyet'e konuşan İnan, Fatih Terim'in derbilerdeki etkisiyle ilgili soruya, ''Fatih hoca bu özgüveni hem taraftara hem bizlere çok çabuk şekilde aşıladı. Bunu da ancak Fatih Terim gibi bir teknik direktör yapabilir. 21.şampiyonluğu getiren en önemli etkenlerden biriydi ikinci yarıdaki derbilerde başarılı olmak.'' dedi.