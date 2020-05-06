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Resmi açıklama! ''Mert Hakan'ın Galatasaray'la anlaşma ihtimali yok''
Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları başladı. Buna göre Sivasspor'un yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ı gündemine alan sarı-kırmızılıların oyuncuyla ön prokol imzaladığı iddia edildi. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Sivasspor'dan konuyla ilgili flaş açıklamalar geldi.
6 Mayıs 2020 Çarşamba 19:08
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Süper Lig'in flaş ekibi Demir Grup Sivasspor'un yükselen yıldızı Mert Hakan Yandaş'ın adı Galasaray'ın gündeminden düşmüyor.
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Seri ve Lemina'nın kiralık sözleşmelerinin sona erecek olmasından dolayı arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcu için bir süredir temaslarını hızlandırmıştı.
Öyle ki Mert Hakan Yandaş'ın da Galatasaray'da forma giymek istediği ve sezon sonu için sarı-kırmızılı takımla ön protokol imzaladığı öne sürülmüştü.
Ajansspor'a konuşan Sivasspor idari menajeri Oray Baykal, Süper Lig'in mevcut durumuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, Mert Hakan Yandaş ve Galatasaray iddialarına ilişkin gündem yaratacak sözler söyledi.
İşte o açıklamalar;
"Zor bir karardı. Ülkenin geçirdiği zorlu süreç hepimizi yordu ancak biz futbolu özledik. Bir an önce sahaya inip bu ligi bitirmek istiyoruz ancak ortada gerçekler de var.