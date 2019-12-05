Pes artık! Galatasaray'ın Tuzlaspor'a yenilmesi sonrası 500 T...

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında evinde Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olması futbolseverleri şaşırtırken bu durum, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle Twitter kullanıcıları maç sonucu akabinde birbirinden ilginç paylaşımlar yaptı. #FatihTerimİstifa etiketi gündem olurken Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarı da bu oluşuma dahil oldu.