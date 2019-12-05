Pes artık! Galatasaray'ın Tuzlaspor'a yenilmesi sonrası 500 T... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Pes artık! Galatasaray'ın Tuzlaspor'a yenilmesi sonrası 500 T...

Pes artık! Galatasaray'ın Tuzlaspor'a yenilmesi sonrası 500 T...

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında evinde Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olması futbolseverleri şaşırtırken bu durum, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle Twitter kullanıcıları maç sonucu akabinde birbirinden ilginç paylaşımlar yaptı. #FatihTerimİstifa etiketi gündem olurken Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarı da bu oluşuma dahil oldu.

5 Aralık 2019 Perşembe 09:37 Güncelleme: 05.12.2019 09:38
Pes artık! Galatasaray'ın Tuzlaspor'a yenilmesi sonrası 500 T...

İşte Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrasında sosyal medyada yapılan ve geceye damga vuran o paylaşımlar ile maçtan bazı kareler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pes artık! Galatasaray'ın Tuzlaspor'a yenilmesi sonrası 500 T...
Pes artık! Galatasaray'ın Tuzlaspor'a yenilmesi sonrası 500 T...
Pes artık! Galatasaray'ın Tuzlaspor'a yenilmesi sonrası 500 T...
Pes artık! Galatasaray'ın Tuzlaspor'a yenilmesi sonrası 500 T...
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