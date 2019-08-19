Oscar Cordoba'dan Falcao yorumu!

Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Özellikle iler hattına takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Monaco'nun süper yıldızı Radamel Falcao transferini büyük ölçüde bitirmişti. Dünya basınında da büyük ses getiren bu transfer için Beşiktaş'ın efsane isimlerinden kaleci Oscar Cordoba'dan flaş bir yorum geldi. İşte detaylar...

19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





