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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Oscar Cordoba'dan Falcao yorumu!

Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Özellikle iler hattına takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Monaco'nun süper yıldızı Radamel Falcao transferini büyük ölçüde bitirmişti. Dünya basınında da büyük ses getiren bu transfer için Beşiktaş'ın efsane isimlerinden kaleci Oscar Cordoba'dan flaş bir yorum geldi. İşte detaylar...
19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:08
Oscar Cordoba'dan Falcao yorumu!

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu Cuma günü oynanan Yukatel Denizlispor ve Galatasaray arasında oynanan mücadele ile resmen başladı.

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Oscar Cordoba'dan Falcao yorumu!

Sarı-Kırmızılılar'ın 2-0 kaybettiği mücadelenin ardından moraller bozulsa da önümüzdeki hafta oynanacak olan Konyaspor hazırlıklarına start verildi.

Oscar Cordoba'dan Falcao yorumu!

Özellikle hücum hattında problem yaşayan Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim, bu sorunun bir an önce halledilmesi için Galatasaraylı kurmaylara talimat vermişti.

Oscar Cordoba'dan Falcao yorumu!

Terim'in bu istediğinin üzerine arayışlarını hızlandıran Sarı-Kırmızılı kurmaylar birçok aday belirlemiş ve bu adaylar arasında camiayı en çok heyecanlandıran isim şüphesiz Monaco'nun Kolombiyalı süper golcüsü Radamel Falcao olmuştu.

Oscar Cordoba'dan Falcao yorumu!

Aylardır bu ismi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren yöneticilerden ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut transferi bitirmek için Monaco'ya uçmuş ve görüşmelerini tamamlayıp Türkiye'ye geri dönmüşlerdi.

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