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Muslera'nın yerine o mu geliyor? Menajerinden flaş açıklama
Çaykur Rizespor deplasmanında Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sakatlanmasıyla büyük bir şok yaşayan Galatasaray, yeni sezon için kaleci arayışlarına başlamıştı. Sarı-kırmızılı takımla ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. İşte detaylar...
20 Haziran 2020 Cumartesi 10:29
Güncelleme: 20.06.2020 10:30
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Fernando Muslera'nın ayağının kırılmasından sonra uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasıyla Galatasaray'da kaleci arayışları başladı.
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Sezonu yedek kalecisi Okan Kocuk'la tamamlamak isteyen sarı-kırmızılılar gelecek sezon için listesine sürpriz isimleri aldı.
Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da forma giyen Belçikalı file bekçisi Ruud Boffin'in menajeri katıldığı bir sosyal medya yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Menajer Gunther Thiebaut, deneyimli eldivenin Türkiye'de önemli takımlar tarafından istendiğini söyledi. Belçika basını da bu takımların Galatasaray ve Beşiktaş olduğunu yazdı.
Öte yandan Muslera'nın yerine arayışta olan sarı-kırmızılıların listesinde birkaç isim daha var.