Muslera'nın yerine o mu geliyor? Menajerinden flaş açıklama - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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Muslera'nın yerine o mu geliyor? Menajerinden flaş açıklama

Çaykur Rizespor deplasmanında Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sakatlanmasıyla büyük bir şok yaşayan Galatasaray, yeni sezon için kaleci arayışlarına başlamıştı. Sarı-kırmızılı takımla ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. İşte detaylar...

20 Haziran 2020 Cumartesi 10:29 Güncelleme: 20.06.2020 10:30
Muslera'nın yerine o mu geliyor? Menajerinden flaş açıklama

Fernando Muslera'nın ayağının kırılmasından sonra uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasıyla Galatasaray'da kaleci arayışları başladı.

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Muslera'nın yerine o mu geliyor? Menajerinden flaş açıklama

Sezonu yedek kalecisi Okan Kocuk'la tamamlamak isteyen sarı-kırmızılılar gelecek sezon için listesine sürpriz isimleri aldı.

Muslera'nın yerine o mu geliyor? Menajerinden flaş açıklama

Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da forma giyen Belçikalı file bekçisi Ruud Boffin'in menajeri katıldığı bir sosyal medya yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Muslera'nın yerine o mu geliyor? Menajerinden flaş açıklama

Menajer Gunther Thiebaut, deneyimli eldivenin Türkiye'de önemli takımlar tarafından istendiğini söyledi. Belçika basını da bu takımların Galatasaray ve Beşiktaş olduğunu yazdı.

Muslera'nın yerine o mu geliyor? Menajerinden flaş açıklama

Öte yandan Muslera'nın yerine arayışta olan sarı-kırmızılıların listesinde birkaç isim daha var.

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