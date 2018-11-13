Meksikalı savunmacıdan G.Saray yanıtı

Meksikalı savunmacı Hector Moreno'dan Galatasaray sorusuna yanıt geldi.
13 Kasım 2018 Salı, 20:57:49
Güncelleme: 21:55:49
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Meksikalı savunmacıdan G.Saray yaınıtı
Meksikalı savunma oyuncusu Hector Moreno, İspanyol basınına verdiği röportajında Galatasaray ile ilgili sorulan soruyu yanıtladı.
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Meksikalı savunmacıdan G.Saray yaınıtı
Sezon başında adı Galatasaray ile anılan Meksikalı savunma oyuncusu Hector Moreno'ya, Bask basınına verdiği röportajında sarı-kırmızılı takımı sordular.
Meksikalı savunmacıdan G.Saray yaınıtı
Geçen sezonun ortasında Roma'dan Real Sociedad'a transfer olan Hector Moreno, kendisiyle ilgilenen bazı kulüpler olduğunu söyledi.
Meksikalı savunmacıdan G.Saray yaınıtı
''GALATASARAY İLE İLGİLİ ÇIKAN HABERLERİ BEN DE OKUDUM''
30 yaşındaki tecrübeli oyuncu Moreno, 'Dünya Kupası'nın ardından Galatasaray'a gideceğin yönünde bazı haberler çıktı. O dönem Sociedad'dan ayrılmayı düşündün mü? Sözleşmen bitene kadar Real'de kalmak istiyor musun?' şeklinde yöneltilen soruya şu yanıtı verdi:
Meksikalı savunmacıdan G.Saray yaınıtı
''Elbette isterim. Buradaki sözleşmem devam ediyor. Aslında bazında yazılanları çok takip etmemeye çalışıyorum ancak yakın çevrem bana haberlerle ilgili bilgi veriyor.