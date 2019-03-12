Martin Linnes Galatasaray ile devam dedi - Fotomaç
12 Mart 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Martin Linnes Galatasaray ile devam dedi

Martin Linnes Galatasaray ile devam dedi

Yeni sezon öncesi takımda değişim rüzgarları esmeye başladı. Teknik Direktör Fatih Terim ilk hamlesini iç transferde yaptı. Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Martin Linnes ile devam kararı aldı. Prensip anlaşmasına varılan Norveçli yıldız sezon sonu imzayı atacak. İşte sözleşme detayları...

12 Mart 2019 Salı 09:59 Güncelleme: 12.03.2019 10:03
Martin Linnes Galatasaray ile devam dedi

Galatasaray, Martin Linnes'le el sıkıştı… Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Norveçli futbolcuyla masaya oturan Sarı-Kırmızılılar, 3 yıllık mukavelede karar kaldı…

OLAY SÖZLER! 'TERİM HİLECİ' HABERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

GALERİ DEVAM EDİYOR
Martin Linnes Galatasaray ile devam dedi

Aslan, Martin'e 5 yıllık bir kontrat önerdi ancak çocuğunun eğitimini düşünen 27 yaşındaki oyuncu, '3 yıl sonra ülkeme dönmek istiyorum' diyerek 3 yılda ısrar etti, Galatasaray da bu teklifi kabul etti. Oyuncunun sözleşmesine opsiyon da koyulmayacak.

Martin Linnes Galatasaray ile devam dedi

MOLDE'DEN GELDİ

Sarı-kırmızılı yönetim, yıllık 950 bin euro kazanan Linnes'in maaşına da 300 bin euro zam yapacak ve başarılı sağ bekin maaşı 1 milyon 250 bin euroya çıkarılacak.

FATİH TERİM'DEN ŞENOL GÜNEŞ YANITI! TIKLAYIN

Martin Linnes Galatasaray ile devam dedi

27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde ülkesine verdiği röportajda Galatasaray'da kalmak istediğini vurgulamıştı.

Martin Linnes Galatasaray ile devam dedi

2016 yılının devre arasında Molde'den Galatasaray'a gelen Linnes, 3 yıllık süreçte 95 maça çıktı ve 3 gol 11 asistlik performans sergiledi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN