Martin Linnes Galatasaray ile devam dedi
Yeni sezon öncesi takımda değişim rüzgarları esmeye başladı. Teknik Direktör Fatih Terim ilk hamlesini iç transferde yaptı. Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Martin Linnes ile devam kararı aldı. Prensip anlaşmasına varılan Norveçli yıldız sezon sonu imzayı atacak. İşte sözleşme detayları...
Galatasaray, Martin Linnes'le el sıkıştı… Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Norveçli futbolcuyla masaya oturan Sarı-Kırmızılılar, 3 yıllık mukavelede karar kaldı…
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Sarı-kırmızılı yönetim, yıllık 950 bin euro kazanan Linnes'in maaşına da 300 bin euro zam yapacak ve başarılı sağ bekin maaşı 1 milyon 250 bin euroya çıkarılacak.