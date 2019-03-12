Martin Linnes Galatasaray ile devam dedi

Aslan, Martin'e 5 yıllık bir kontrat önerdi ancak çocuğunun eğitimini düşünen 27 yaşındaki oyuncu, '3 yıl sonra ülkeme dönmek istiyorum' diyerek 3 yılda ısrar etti, Galatasaray da bu teklifi kabul etti. Oyuncunun sözleşmesine opsiyon da koyulmayacak.