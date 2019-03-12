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John Benjamin Toshack: Fatih Terim hileci, psikolojik oyunları çok iyi biliyor
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü John Benjamin Toshack, İngiliz basınına önemli açıklamalarda bulundu. Toshack, Galatasaray Teknik Direkörü Fatih Terim ile ilgili olarak, "Türkiye tarihinin en başarılı koçu ve akıllı biri. Terim bir hileci. Psikolojik oyunları iyi biliyor. Ve bu yöndeki planlarıyla maçtan başarılı da çıkabiliyor. Hiçbir zaman ona güvenmedim" dedi.
12 Mart 2019 Salı 09:17
Güncelleme: 12.03.2019 09:46
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Beşiktaş'ta bir döneme damgasını vuran John Benjamin Toshack İngiliz basınına konuştu. www. theblizzard.co.uk sitesinde yayınlanan uzun röportajda Galli Teknik Adam, Fatih Terim'le ilgili tespitlerini ve anılarını şöyle aktardı:
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Fatih Terim muhtemelen Türkiye tarihindeki en başarılı koç ve çok akıllı bir insan. Terim bir hileci. Psikolojik oyunları iyi biliyor ve bu yöndeki planlarıyla maçtan başarılı da çıkabiliyor.
Hiçbir zaman ona güvenmedim. 2-1 kazandığımız Süper Kupa maçında hakkında en çok hatırladığım şey maçtan önce tünelde beklediğimiz zamandı.
TERİM'İN TAKIMI SIRAYA GİRMEDİ
Orada Galatasaray'ın da bizimle birlikte bekliyor olması gerekiyordu ancak orada değillerdi. Saatime baktım. Maçtan 10 dakika önce tünelde olmamız gerekiyordu ve biz başlama düdüğünden 12 dakika önce tünele gelmiştik.