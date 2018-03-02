Lorik Cana, Galatasaray Stadyum Müzesini gezdi

Ziyaret sırasında Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Lorik Cana şu ifadeleri kullandı:

"Bir proje yapıyoruz Arnavutluk'ta. Benim hayatım ve kariyerim hakkına bir belgesel çekiyoruz ve oynadığım tüm şehirlere gittik. Son olarak İstanbul'a geldik. Sadece 1 sene oynamış olsam da İstanbul ve Galatasaray benim için çok önemli. Hep Galatasaray taraftarıydım ve hala da taraftarıyım. Buraya gelip müzeyi de gezme şansı bulmak, fantastik objeleri görmek, eski dostlarla hasret gidermek çok güzel"