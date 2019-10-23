İşte Terim'i çıldırtan o isim! Belhanda ve Seri derken... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Ekim 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri İşte Terim'i çıldırtan o isim! Belhanda ve Seri derken...

İşte Terim'i çıldırtan o isim! Belhanda ve Seri derken...

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray 3. hafta mücadelesinde de 3 puanla tanışamadı. Sahasında İspanyol devi Real Madrid'i ağırlayan Aslan, karşılaşmadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın tek golü Alman futbolcu Toni Kroos'tan geldi. Karşılaşma sonrası bir isim vardı ki adeta Fatih Terim'i çıldırttı. İşte Galatasaray'da isim isim futbolcuların detaylı performans analizi ve o isim...

(fotomac.com.tr / Analiz Haber)

23 Ekim 2019 Çarşamba 13:11 Güncelleme: 23.10.2019 13:32
İşte Terim'i çıldırtan o isim! Belhanda ve Seri derken...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, kendi sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu.

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İşte Terim'i çıldırtan o isim! Belhanda ve Seri derken...

Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 18'inci dakikada Kroos kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray bir puanla grubun son sırasında kalırken, Real Madrid ise 4 puanla ikinci sıraya yükseldi.

İşte Terim'i çıldırtan o isim! Belhanda ve Seri derken...

Gruptaki diğer maçta ise Paris Saint Germain, deplasmanda Club Brugge'yi rahat geçerken 9 puanla liderlik koltuğunu sağlama aldı.

İşte Terim'i çıldırtan o isim! Belhanda ve Seri derken...

Real Madrid karşılaşmasında Belhanda ve Seri'ye gösterilen tepkiler dikkat çekti.

İşte Terim'i çıldırtan o isim! Belhanda ve Seri derken...

İki yıldız da kenara gelirken taraftarlarca yoğun protestoya uğradı.

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