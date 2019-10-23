Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray 3. hafta mücadelesinde de 3 puanla tanışamadı. Sahasında İspanyol devi Real Madrid'i ağırlayan Aslan, karşılaşmadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın tek golü Alman futbolcu Toni Kroos'tan geldi. Karşılaşma sonrası bir isim vardı ki adeta Fatih Terim'i çıldırttı. İşte Galatasaray'da isim isim futbolcuların detaylı performans analizi ve o isim...

(fotomac.com.tr / Analiz Haber)