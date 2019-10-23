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İşte Terim'i çıldırtan o isim! Belhanda ve Seri derken...
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray 3. hafta mücadelesinde de 3 puanla tanışamadı. Sahasında İspanyol devi Real Madrid'i ağırlayan Aslan, karşılaşmadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın tek golü Alman futbolcu Toni Kroos'tan geldi. Karşılaşma sonrası bir isim vardı ki adeta Fatih Terim'i çıldırttı. İşte Galatasaray'da isim isim futbolcuların detaylı performans analizi ve o isim...
(fotomac.com.tr / Analiz Haber)
23 Ekim 2019 Çarşamba 13:11
Güncelleme: 23.10.2019 13:32
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, kendi sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu.
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Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 18'inci dakikada Kroos kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray bir puanla grubun son sırasında kalırken, Real Madrid ise 4 puanla ikinci sıraya yükseldi.
Gruptaki diğer maçta ise ParisSaintGermain, deplasmanda ClubBrugge'yi rahat geçerken 9 puanla liderlik koltuğunu sağlama aldı.
Real Madrid karşılaşmasında Belhanda ve Seri'ye gösterilen tepkiler dikkat çekti.
İki yıldız da kenara gelirken taraftarlarca yoğun protestoya uğradı.