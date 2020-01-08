İşte Galatasaray'ın transfer gündemi ve son gelişmeler! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ocak 2020, Çarşamba
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İşte Galatasaray'ın transfer gündemi ve son gelişmeler!

Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasıyla başlayan transferde dönemine Galatasaray hızlı bir giriş yapmış vve eski yıldızı Henry Onyekuru'nun ardından 21 yaşındaki Uruguaylı oyuncu Marcelo Saracchi'yi kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı. Bu transferlerin ardından hız kesmeyen Galatasaray birçok isimle de temaslarına devam ederken flaş isimler de gündeme gelmeye devam ediyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi yaşanan son gelişmeler... Son dakika Galatasaray transfer haberleri.

8 Ocak 2020 Çarşamba 15:13 Güncelleme: 08.01.2020 15:13
İşte Galatasaray'ın transfer gündemi ve son gelişmeler!

Teknik direktör Fatih Terim'in bir süredir işaret ettiği ocak ayı transfer dönemini sarı-kırmızılı kulüp oldukça hareketli geçiriyor. Onyekuru ve Saracchi transferlerinin ardından hız kesmeyen Aslan, Sekidika'da da mutlu sona yakın şimdi ise gözler stoperde! İşte Galatasaray'ın transfer gündemi ve yaşanan son dakika transfer gelişmeleri...

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İşte Galatasaray'ın transfer gündemi ve son gelişmeler!

SEKIDIKA'DA İŞLEM TAMAM
Galatasaray'ın bu hafta içerisinde Sekidika'ya imza attırması bekleniyor. Nijeryalı oyuncunun tansferinin kısa sürede KAP'a bildirileceği ifade edildi.

İşte Galatasaray'ın transfer gündemi ve son gelişmeler!

STOPER İÇİN GÖZLER ROMA'DA
Luyindama'nın sakatlığı nedeniyle devre arasında stoper takviyesi yapacak olan Galatasaray'da ilk hedef, Roma'nın sezon başında Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Mert Çetin. İtalyan basınının da verdiği bilgilere göre sarı-kırmızılı takım Roma'ya satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini yaptı ve kararı beklemeye geçti.

İşte Galatasaray'ın transfer gündemi ve son gelişmeler!

Galatasaray'ın yaklaşık 3 haftadır Mert'in transferi için çalışmalar yürüttüğü ve AS Roma Kulübü ile görüşmelere başladığı ortaya çıktı. Ancak İtalyan ekibi, Mert'in 6 aylığına kiralama formülü ile Galatasaray'a gelmesine olumlu yanıt vermedi. Teknik Direktör Paulo Fonseca, Mert'in stoper bölgesinde hamle oyuncusu olarak kullandığını ve şans verdiğini belirtip bu teklife şimdilik onay vermedi. Galatasaray'ın transfer teklifi: "Bize gel, sürekli oyna Euro 2020'ye hazır git"

İşte Galatasaray'ın transfer gündemi ve son gelişmeler!

GİDECEK İSİMLER NETLEŞİYOR!
Teknik direktör Fatih Terim'in dikkat çektiği ocak ayındaki değişimin bir yüzü gidecek oyuncular. Kadroya yapılacak takviyeler kadar yolların ayrılacağı oyuncular da büyük önem taşıyor. İkinci devre sarı kırmızılı formayı terletmesi istenmeyen oyuncular da netleşiyor.

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