İşte Galatasaray'ın transfer gündemi ve son gelişmeler!

Galatasaray'ın yaklaşık 3 haftadır Mert'in transferi için çalışmalar yürüttüğü ve AS Roma Kulübü ile görüşmelere başladığı ortaya çıktı. Ancak İtalyan ekibi, Mert'in 6 aylığına kiralama formülü ile Galatasaray'a gelmesine olumlu yanıt vermedi. Teknik Direktör Paulo Fonseca, Mert'in stoper bölgesinde hamle oyuncusu olarak kullandığını ve şans verdiğini belirtip bu teklife şimdilik onay vermedi. Galatasaray'ın transfer teklifi: "Bize gel, sürekli oyna Euro 2020'ye hazır git"