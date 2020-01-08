İşte Galatasaray'ın transfer gündemi ve son gelişmeler!
Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasıyla başlayan transferde dönemine Galatasaray hızlı bir giriş yapmış vve eski yıldızı Henry Onyekuru'nun ardından 21 yaşındaki Uruguaylı oyuncu Marcelo Saracchi'yi kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı. Bu transferlerin ardından hız kesmeyen Galatasaray birçok isimle de temaslarına devam ederken flaş isimler de gündeme gelmeye devam ediyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi yaşanan son gelişmeler... Son dakika Galatasaray transfer haberleri.
Teknik direktör Fatih Terim'in bir süredir işaret ettiği ocak ayı transfer dönemini sarı-kırmızılı kulüp oldukça hareketli geçiriyor. Onyekuru ve Saracchi transferlerinin ardından hız kesmeyen Aslan, Sekidika'da da mutlu sona yakın şimdi ise gözler stoperde! İşte Galatasaray'ın transfer gündemi ve yaşanan son dakika transfer gelişmeleri...
STOPER İÇİN GÖZLER ROMA'DA
Luyindama'nın sakatlığı nedeniyle devre arasında stoper takviyesi yapacak olan Galatasaray'da ilk hedef, Roma'nın sezon başında Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Mert Çetin. İtalyan basınının da verdiği bilgilere göre sarı-kırmızılı takım Roma'ya satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini yaptı ve kararı beklemeye geçti.
Galatasaray'ın yaklaşık 3 haftadır Mert'in transferi için çalışmalar yürüttüğü ve AS Roma Kulübü ile görüşmelere başladığı ortaya çıktı. Ancak İtalyan ekibi, Mert'in 6 aylığına kiralama formülü ile Galatasaray'a gelmesine olumlu yanıt vermedi. Teknik Direktör Paulo Fonseca, Mert'in stoper bölgesinde hamle oyuncusu olarak kullandığını ve şans verdiğini belirtip bu teklife şimdilik onay vermedi. Galatasaray'ın transfer teklifi: "Bize gel, sürekli oyna Euro 2020'ye hazır git"