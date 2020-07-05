İşte Galatasaray'ın hedefindeki isim! Lemina'nın yerine...

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen futbolcuların durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı takımda orta sahanın iki önemli ismi Lemina ve Seri'nin bonservis bedellerini yüksek oluşu, yönetimi düşündürürken, Gabonlu yıldızın alternatifinin ise belli olduğu iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)