İşte Galatasaray'ın hedefindeki isim! Lemina'nın yerine... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Galeri İşte Galatasaray'ın hedefindeki isim! Lemina'nın yerine...

İşte Galatasaray'ın hedefindeki isim! Lemina'nın yerine...

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen futbolcuların durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı takımda orta sahanın iki önemli ismi Lemina ve Seri'nin bonservis bedellerini yüksek oluşu, yönetimi düşündürürken, Gabonlu yıldızın alternatifinin ise belli olduğu iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

5 Temmuz 2020 Pazar 09:50
İşte Galatasaray'ın hedefindeki isim! Lemina'nın yerine...

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken, Galatasaray'daki kiralık forma giyen oyuncuların durumu da merak konusu oldu.

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İşte Galatasaray'ın hedefindeki isim! Lemina'nın yerine...

Teknik direktör Fatih Terim'in güvendiği isimlerden olan Henry Onyekuru'nun Monaco'ya dönmesinin ardından, orta sahada Seri ve Lemina'nın gelecek sezon takımda olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

İşte Galatasaray'ın hedefindeki isim! Lemina'nın yerine...

Ancak son çıkan haberlere göre Galatasaray, Lemina'dan ziyade Jean Michael Seri'nin bonservisini Fulham'dan almak için çaba harcıyor.

İşte Galatasaray'ın hedefindeki isim! Lemina'nın yerine...

Fransız basınında France Football ise sarı-kırmızılı takımın Gabonlu yıldızın alternatifi olarak düşündüğü ismi duyurdu...

İşte Galatasaray'ın hedefindeki isim! Lemina'nın yerine...

Buna göre Galatasaray, Lemina'nın yerine Strasbourg forması giyen Jean-Ricner Bellegarde'ı düşünüyor.

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