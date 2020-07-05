İşte Galatasaray'ın hedefindeki isim! Lemina'nın yerine...

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen futbolcuların durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı takımda orta sahanın iki önemli ismi Lemina ve Seri'nin bonservis bedellerini yüksek oluşu, yönetimi düşündürürken, Gabonlu yıldızın alternatifinin ise belli olduğu iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
5 Temmuz 2020 Pazar 09:50
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Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken, Galatasaray'daki kiralık forma giyen oyuncuların durumu da merak konusu oldu.
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Teknik direktör Fatih Terim'in güvendiği isimlerden olan Henry Onyekuru'nun Monaco'ya dönmesinin ardından, orta sahada Seri ve Lemina'nın gelecek sezon takımda olup olmayacağı henüz bilinmiyor.
Ancak son çıkan haberlere göre Galatasaray, Lemina'dan ziyade Jean Michael Seri'nin bonservisini Fulham'dan almak için çaba harcıyor.
Fransız basınında France Football ise sarı-kırmızılı takımın Gabonlu yıldızın alternatifi olarak düşündüğü ismi duyurdu...
Buna göre Galatasaray, Lemina'nın yerine Strasbourg forması giyen Jean-Ricner Bellegarde'ı düşünüyor.