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21 Mayıs 2020, Perşembe
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İşte Galatasaray'ın antrenmanından kareler!

Süper Lig'de başlama düdüğünün 12 Haziran'da çalacağının duyurulmasının ardından kulüpler çalışmalarına hız verdi. Bu kulüplerden Galatasaray'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlıklarına yeniden başladı. İşte sarı-kırmızılıların bugünkü idmanından kareler...

21 Mayıs 2020 Perşembe 16:14 Güncelleme: 21.05.2020 16:28
İşte Galatasaray'ın antrenmanından kareler!

Yapılan son COVID-19 testinde performans ekibindeki bir kişide corona virüsü tespit edilmesinin ardından Galatasaray'da antrenmanlara 6 gün ara verilmişti.

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İşte Galatasaray'ın antrenmanından kareler!

Bütün takıma corona virüsü testi yapan Galatasaray'dan sevindiren haber geldi. Sarı-kırmızılı takımda yapılan Covid-19 test sonuçlarının tamamı negatif çıktığı öğrenildi.

İşte Galatasaray'ın antrenmanından kareler!

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla alakalı bir açıklama yapıldı.

İşte Galatasaray'ın antrenmanından kareler!

Yapılan açıklamada "Galatasaray Futbol Takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (20 Mayıs) yapılan COVID-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Takımımızın antrenmanları planlandığı gibi yarın itibarıyla başlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

İşte Galatasaray'ın antrenmanından kareler!

Tüm bu gelişmelerin ardından Galatasaray çalışmalarını bugün kaldığı yerden devam etti.

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