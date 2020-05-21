İşte Galatasaray'ın antrenmanından kareler!

Süper Lig'de başlama düdüğünün 12 Haziran'da çalacağının duyurulmasının ardından kulüpler çalışmalarına hız verdi. Bu kulüplerden Galatasaray'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlıklarına yeniden başladı. İşte sarı-kırmızılıların bugünkü idmanından kareler...
21 Mayıs 2020 Perşembe 16:14
Güncelleme: 21.05.2020 16:28
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Yapılan son COVID-19 testinde performans ekibindeki bir kişide corona virüsü tespit edilmesinin ardından Galatasaray'da antrenmanlara 6 gün ara verilmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bütün takıma corona virüsü testi yapan Galatasaray'dan sevindiren haber geldi. Sarı-kırmızılı takımda yapılan Covid-19 test sonuçlarının tamamı negatif çıktığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla alakalı bir açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada "Galatasaray Futbol Takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (20 Mayıs) yapılan COVID-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Takımımızın antrenmanları planlandığı gibi yarın itibarıyla başlayacaktır." ifadelerine yer verildi.
Tüm bu gelişmelerin ardından Galatasaray çalışmalarını bugün kaldığı yerden devam etti.