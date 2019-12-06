İşte Galatasaray'ın 6 adımda yol haritası!

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA!

Sansasyonel transferler ile sezon başlayan ancak hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde aradığını bulamayan Galatasaray'da son olarak Tuzlaspor karşısında alınan 2-0'lık yenilgi bardağı taşıran son damla oldu.