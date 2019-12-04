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İşte Galatasaray'ın Diagne dönerse uygulayacağı 4 alternatif plan!
Galatasaray'da istikrarsız gidişat sürerken, gol yollarında yaşanan problem dikkat çekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde 5 maç sonunda yalnızca 1 kez gol atabilen sarı-kırmızılılar ligde de 13 hafta sonunda 14 kez ağları sarsabildi. Sarı-kırmızılılarda Falcao ve Andone'nin sakatlığı sürerken Diagne'nin geleceği de kafa karıştırıyor. Peki Diagne'nin takıma dönmesi durumunda nasıl bir yol izleyecek. İşte Galatasaray'ın 4 adımda Diagne planı!
4 Aralık 2019 Çarşamba 15:36
Güncelleme: 04.12.2019 15:56
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Süper Lig'de ve Devler Ligi'nde beklenilen performansın çok altında kalan Galatasaray golcü sorununu bir türlü çözemiyor.
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Sarı-kırmızılılar Gomis'in Arap kulüplerinden Al-Hilal'e satılmasının ardından açılan boşluğu Diagne ile doldurmaya çalışmış ancak verim alamamıştı.
Senegalli golcüyü Belçika kulüplerinden Club Brugge'a kiralayan Aslan'da, Diagne'nin yerine Adem Büyük, Florin Andone ve büyük uğraşlar sonucu dünya yıldızı isim Radamel Falcao kadroya katılmıştı.
Ancak bu isimlerde beklentileri karşılayamamış, Falcao yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle uzun süredir formadan uzak kalmıştı.
Falcao'nun tedavi süreci devam ederken golcü problemini bir türlü çözeyemen sarı-kırmızılılarda kiralandığı kulüp Brugge'da da tutunamayan ve B takım ile idmanlara çıkan Diagne geri dönmek istemesi yönetimi düşündürmeye başladı.