İşte Galatasaray'ın Diagne dönerse uygulayacağı 4 alternatif plan!

Galatasaray'da istikrarsız gidişat sürerken, gol yollarında yaşanan problem dikkat çekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde 5 maç sonunda yalnızca 1 kez gol atabilen sarı-kırmızılılar ligde de 13 hafta sonunda 14 kez ağları sarsabildi. Sarı-kırmızılılarda Falcao ve Andone'nin sakatlığı sürerken Diagne'nin geleceği de kafa karıştırıyor. Peki Diagne'nin takıma dönmesi durumunda nasıl bir yol izleyecek. İşte Galatasaray'ın 4 adımda Diagne planı!