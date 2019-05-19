İşte Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın maç taktikleri!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bugün çözülüyor. Türk Telekom Stadyum'un da karşılaşacak olan Galatasaray ve Başakşehir taraflarından herhangi birinin kazanması halinde 2018/19 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun şampiyonu da belli olacak. Karşılaşma aynı zamanda Fatih Terim ve Abdullah Avcı arasında bir taktiksel savaşa da sahne olacak. Şampiyonluk maçı öncesi her iki takımın teknik direktörü de taktiğini belirledi. İşte iki başarılı hocanın şampiyonluk taktikleri...