İşte Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın maç taktikleri! - Fotomaç
19 Mayıs 2019, Pazar
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İşte Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın maç taktikleri!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bugün çözülüyor. Türk Telekom Stadyum'un da karşılaşacak olan Galatasaray ve Başakşehir taraflarından herhangi birinin kazanması halinde 2018/19 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun şampiyonu da belli olacak. Karşılaşma aynı zamanda Fatih Terim ve Abdullah Avcı arasında bir taktiksel savaşa da sahne olacak. Şampiyonluk maçı öncesi her iki takımın teknik direktörü de taktiğini belirledi. İşte iki başarılı hocanın şampiyonluk taktikleri...

19 Mayıs 2019 Pazar 12:37 Güncelleme: 19.05.2019 15:44
İşte Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın maç taktikleri!

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

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İşte Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın maç taktikleri!

Kazanan takımın şampiyon olacağı maç öncesi her iki takımın teknik direktörü de taktiğini belirledi.

İşte Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın maç taktikleri!

TERİM İŞİ İLK DAKİKALARDA BİTİRMEK İSTİYOR
Bu sezon geriye düştüğü maçların sadece birini kazanabilen Başakşehir'in bu zaafı, teknik direktör Fatih Terim'in iştahını kabartıyor.

İşte Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın maç taktikleri!

Taraftarının desteğini arkasına alacak olan sarı-kırmızılılar, ilk 15 dakikada öne geçerek rakibinin gardını düşürmeyi hedefliyor.

İşte Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın maç taktikleri!

VİSCA VE ROBİNHO'YA DİKKAT
Öte yandan tecrübeli teknik adamın özel önlem alacağı iki futbolcu var.

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