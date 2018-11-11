İşte Drogbanın en iyi 11i! - Galeri - Fotomaç
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    İşte Drogba'nın en iyi 11'i!

    Didier Drogba, birlikte oynadığı en iyi 11'i açıkladı
    11 Kasım 2018 Pazar, 11:36:39 Güncelleme: 11:41:35
    İşte Drogbanın en iyi 11i!

    Futbolun efsane isimlerinin arasına giren Didier Drogba, geçtiğimiz günlerde emeklilik kararı almıştı.

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    İşte Drogbanın en iyi 11i!

    Drogba, Chelsea'de beraber oynadığı en iyi 11'i açıkladı.

    İşte Drogbanın en iyi 11i!

    Drogba'nın kendisinin de yer aldığı 11, şu isimlerden oluşuyor;

    İşte Drogbanın en iyi 11i!

    CECH

    İşte Drogbanın en iyi 11i!

    IVANOVIC

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