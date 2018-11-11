İşte Drogbanın en iyi 11i! - Galeri - Fotomaç
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İşte Drogba'nın en iyi 11'i!
Didier Drogba, birlikte oynadığı en iyi 11'i açıkladı
11 Kasım 2018 Pazar, 11:36:39
Güncelleme: 11:41:35
Futbolun efsane isimlerinin arasına giren Didier Drogba, geçtiğimiz günlerde emeklilik kararı almıştı.
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Drogba, Chelsea'de beraber oynadığı en iyi 11'i açıkladı.
Drogba'nın kendisinin de yer aldığı 11, şu isimlerden oluşuyor;