İspanya'da gündem Galatasaray! İşte manşetler

Süper Lig'de aldığı Sivasspor galibiyetiyle morallenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Real Madrid'i konuk edecek. A Grubunda çıktığı ilk iki maçta yalnızca 1 puan toplayabilen iki ekibin karşılaşmasında, tarafların kazanmaktan başka çaresi yok. Fatih Terim'in Real Madrid'i yıkım planını belirlediği maç öncesi, eflatun-beyazlıların teknik adamı Zidane'ın koltuğu sallantıda. İşte dev maç öncesi yaşanan gelişmeler ve İspanyol basınının Galatasaray manşetleri...

22 Ekim 2019 Salı 09:44 Güncelleme: 22.10.2019 09:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





