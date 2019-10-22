İspanya'da gündem Galatasaray! İşte manşetler - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Ekim 2019, Salı
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İspanya'da gündem Galatasaray! İşte manşetler

Süper Lig'de aldığı Sivasspor galibiyetiyle morallenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Real Madrid'i konuk edecek. A Grubunda çıktığı ilk iki maçta yalnızca 1 puan toplayabilen iki ekibin karşılaşmasında, tarafların kazanmaktan başka çaresi yok. Fatih Terim'in Real Madrid'i yıkım planını belirlediği maç öncesi, eflatun-beyazlıların teknik adamı Zidane'ın koltuğu sallantıda. İşte dev maç öncesi yaşanan gelişmeler ve İspanyol basınının Galatasaray manşetleri...
22 Ekim 2019 Salı 09:44 Güncelleme: 22.10.2019 09:53
İspanya'da gündem Galatasaray! İşte manşetler

Devler Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, bu akşam Real Madrid'i konuk edecek.

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İspanya'da gündem Galatasaray! İşte manşetler

Sivasspor'u devirip, ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de ilk iki hedefi için bugün taraftarı önünde kazanmak zorunda.

İspanya'da gündem Galatasaray! İşte manşetler

Fatih Terim gece gündüz bu 90 dakikayı düşünürken, sahaya süreceği kadroyu ve oyun planını büyük ölçüde belirledi.

İspanya'da gündem Galatasaray! İşte manşetler

Gruptaki son PSG karşılaşmasında olduğu gibi merkezi güçlü tutmaya karar veren Terim, Luyindama-Marcao ikilisinin önüne Donk'u koyacak.

İspanya'da gündem Galatasaray! İşte manşetler

3'lü savunma gibi maça başlamayı planlayan Aslan'ın hocası, maçın kilit noktası olarak orta sahayı görüyor.

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