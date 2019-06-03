HaberlerGaleriİnanılmaz ama gerçek... Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk transfer!
İnanılmaz ama gerçek... Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk transfer!
Son dakika Galatasaray transfer haberlerinde çok sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in talimatı ile harekete geçen transfer komitesi dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti ancak "Bu kadar da olmaz" dedirten bir olay yaşandı. İşte 30 milyon Euro'luk Şampiyonlar Ligi transferine dair ayrıntılar:
3 Haziran 2019 Pazartesi 13:25
Güncelleme: 03.06.2019 13:28
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ciddi başarılar elde etmek için kolları sıvamış durumda...
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Fatih Terim, Devler Ligi'nde iz bırakan bir Galatasaray istediği için yönetimle transfer konusunda sürekli olarak temas halinde...
Tecrübeli çalıştırıcı, takımda görmek istediği kaliteli bir ismi yönetimden istedi.
Transfer komitesi durum değerlendirmesinin ardından kararını verdi ve Terim'in isteği doğrultusunda resmi hamleyi yaptı.
O isim Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Yacine Brahimi! Sarı kırmızılılar, Cezayirli oyuncuya transfer şartlarını sordu.