Nagatomo: "Ayrılmayı düşünmüyorum"
Galatasaray'ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo ülksi basınına verdiği röportajda sarı kırmızılı takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi. 32 yaşındaki oyuncu İstanbul'daki yaşantısından da çok memnun olduğunu söylerken "Türkiye, İtalya'dan daha yaşanası bir yer" şeklinde konuştu.
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