Galatasaray'da bir ayrılık iki transfer! - Fotomaç
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da bir ayrılık iki transfer!

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, transferde harekete geçti. Teknik direktör Fatih Terim'in hayali olan Şampiyonlar Ligi için harekete geçen sarı-kırmızılılarda yönetim, Süper Lig'den iki isme imza attıracak. Galatasaray'da bir ayrılık ise kapıda...

3 Haziran 2019 Pazartesi 13:00 Güncelleme: 03.06.2019 13:05
Galatasaray'da bir ayrılık iki transfer!

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor...

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Galatasaray'da bir ayrılık iki transfer!

Şampiyonlar Ligi'ne bildireceği 22 kişilik listeye 8 Türk oyuncu yazmak zorunda olan Galatasaray, yerli transfer için harekete geçti.

Galatasaray'da bir ayrılık iki transfer!

Bu bağlamda Sarı-Kırmızılılar'ın listesine giren isim Bursasporlu Umut Meraş...

Galatasaray'da bir ayrılık iki transfer!

Ömer Bayram'ı gözden çıkaran teknik direktör Fatih Terim'in Umut Meraş konusunda oldukça ısrarcı olduğu ve transferin bitirilmesini istediği öğrenildi.

Galatasaray'da bir ayrılık iki transfer!

Bursaspor Kulübü de borçlar nedeniyle bu transfere sıcak bakıyor.

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