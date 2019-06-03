Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, transferde harekete geçti. Teknik direktör Fatih Terim'in hayali olan Şampiyonlar Ligi için harekete geçen sarı-kırmızılılarda yönetim, Süper Lig'den iki isme imza attıracak. Galatasaray'da bir ayrılık ise kapıda...
3 Haziran 2019 Pazartesi 13:00
Güncelleme: 03.06.2019 13:05
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Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor...
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Şampiyonlar Ligi'ne bildireceği 22 kişilik listeye 8 Türk oyuncu yazmak zorunda olan Galatasaray, yerli transfer için harekete geçti.
Bu bağlamda Sarı-Kırmızılılar'ın listesine giren isim Bursasporlu Umut Meraş...
Ömer Bayram'ı gözden çıkaran teknik direktör Fatih Terim'in Umut Meraş konusunda oldukça ısrarcı olduğu ve transferin bitirilmesini istediği öğrenildi.
Bursaspor Kulübü de borçlar nedeniyle bu transfere sıcak bakıyor.