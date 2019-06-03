Galatasaray eski başkanı ve iş adamı Adnan Polat, Sabah Gazetesi Günaydın ekine özel açıklamalarda bulundu. "Türk Telekom'un yapılış sürecinde devletin desteğini unutamam" diyen Polat, o dönemde statlarını devlet yaptığı için rakiplerince çok ciddi eleştirildiğini ama sonra birçok kulübün böyle yaptığını söyledi. Polat ayrıca teknik direktör Fatih Terim ile asla çalışmayacağını da dile getirdi. İşte o sözler...
3 Haziran 2019 Pazartesi 11:23
Güncelleme: 03.06.2019 11:23
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Galatasaray'a yıllarınızı verdiniz. Şimdi dönüp baktığınızda neler hissediyorsunuz?
Ben sadece başkan olarak değil, Alp Yalman döneminde futbol komitesi başkanlığı ve başkan yardımcılığı da yaptım. O dönem kulübü borçsuz hale getirdik. Üstelik bunu takımı gençleştirerek yaptık. Sonra bu kadro, Galatasaray tarihinin en büyük başarılarına imza attı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İki dönem başkanlık yaptım. Başkanlık dönemimde de günü değil, geleceği kurtarmak için çalıştım hep. Ali Sami Yen Stadyumu kötü vaziyetteydi, çökme ihtimali vardı. Seyrantepe'nin yapılması için çok uğraştık. Yeni stadyum için Cumhurbaşkanı çok büyük destek oldu. O olmasa Türk Telekom Stadı'nı yapamazdık. Çok modern bir stat oldu.
Galatasaray'a çok emek verdik, mali olarak düze çıkardık ama bana operasyon yapılmak istendi. Bazı gruplar menfaatlerini kestiğim için bana düşman oldu. Bunu yapanlar da kendi çıkarını düşünen liseci takımı. Liselilerin yüzde beşini bile geçmez bunlar ama hâlâ etkililer Galatasaray'da.
Gece gündüz canla başla çalıştım ama hiçbir hizmet cezasız kalmıyor. Galatasaray sevgisi hep kalbimde ama gönül kırgınlığım var. İş ve aile hayatımı ikinci plana attım o dönem.
Başkan olmayı bir daha ister misiniz?
Ben Galatasaray'daki misyonumu tamamladığımı düşünüyorum. Hem taraftarlardan, hem de Galatasaray camiasından başkan olmam için talep var.