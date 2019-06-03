İki dönem başkanlık yaptım. Başkanlık dönemimde de günü değil, geleceği kurtarmak için çalıştım hep. Ali Sami Yen Stadyumu kötü vaziyetteydi, çökme ihtimali vardı. Seyrantepe'nin yapılması için çok uğraştık. Yeni stadyum için Cumhurbaşkanı çok büyük destek oldu. O olmasa Türk Telekom Stadı'nı yapamazdık. Çok modern bir stat oldu.