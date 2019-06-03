Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! - Fotomaç
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da flaş ayrılık kararı!

Spor Toto Süper Lig'de 22'inci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılı ekipte Eren Derdiyok'un ardından bir ayrılık daha yaşanacak. İşte detaylar...
3 Haziran 2019 Pazartesi 10:35 Güncelleme: 03.06.2019 10:48
Galatasaray'da flaş ayrılık kararı!

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da yeni sezonun kadro çalışmaları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da flaş ayrılık kararı!

Sarı kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda transfer harekatını yürütürken, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular gözden geçiriliyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık kararı!

Bu doğrultuda Cimbom'dan flaş bir ayrılık gündeme geldi.

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Galatasaray'da flaş ayrılık kararı!

Galatasaray'da yerli futbolcu sayısının az olması nedeniyle takımda kalıp kalmayacağı merakla beklenen Muğdat Çelik hakkında karar verildi.

Galatasaray'da flaş ayrılık kararı!

Bir sezon önce bedelsiz olarak 1 yıllığına kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcu ile yola devam edilmeyecek.

Galatasaray'da flaş ayrılık kararı!

Sarı kırmızılı kulüpte kariyeri bir sezon süren Muğdat, 10 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 3 Şampiyonlar Ligi maçında 4 gol attı, 1 asist yaptı.

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Galatasaray'da flaş ayrılık kararı!

DENİZLİSPOR TALİP

Galatasaray'dan ayrılacak olan Muğdat Çelik'e Spor Toto Süper Lig'e yükselen Denizlispor talip oldu.

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