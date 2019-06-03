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Galatasaray'da flaş ayrılık kararı!
Spor Toto Süper Lig'de 22'inci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılı ekipte Eren Derdiyok'un ardından bir ayrılık daha yaşanacak. İşte detaylar...
3 Haziran 2019 Pazartesi 10:35 Güncelleme: 03.06.2019 10:48
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Bu doğrultuda Cimbom'dan flaş bir ayrılık gündeme geldi.
Sarı kırmızılı kulüpte kariyeri bir sezon süren Muğdat, 10 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 3 Şampiyonlar Ligi maçında 4 gol attı, 1 asist yaptı.
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