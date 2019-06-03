Galatasaray'a yeni star! Oghenekaro Etebo... - Fotomaç
03 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'a yeni star! Oghenekaro Etebo...

Galatasaray'a yeni star! Oghenekaro Etebo...

Stoke City'nin Badou Ndiaye'yi kiralamayacağını ifade eden D'Avila, "İsterseniz Etebo'yu getirebilirim" diye haber yolladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in görüşü alınacak, Nijeryalı futbolcuyla ilgili görüşmeler sıklaştırılacak. İşte habere dair detaylar...

3 Haziran 2019 Pazartesi 07:58
Galatasaray'a yeni star! Oghenekaro Etebo...

Ligin sona ermesiyle birlikte Galatasaray'ın orta sahası boşaldı. Selçuk İnan'ın sözleşmesi sona erdi. Kiralık anlaşması biten Badou Ndiaye, Stoke City'ye döndü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a yeni star! Oghenekaro Etebo...

Ücretini 500 bin euro'ya çeken Selçuk ile yeniden anlaşıldığı belirtilirken gözler Ndiaye'ye çevrildi.

Galatasaray'a yeni star! Oghenekaro Etebo...

Ancak başarılı oyuncunun, yeniden kiralanması zor görünüyor.

Galatasaray'a yeni star! Oghenekaro Etebo...

Senegalli futbolcuyu, 16 milyon euro'ya İngiltere'ye götüren menajer D'Avilla, Stoke City'nin Ndiaye'yi yeniden kiralamayı çok da düşünmediğini iletti.

Galatasaray'a yeni star! Oghenekaro Etebo...

D'avila, Galatasaray'a sürpriz bir de teklif yaptı. Ndiaye'nin sadece 750 bin euro'yu kiralanmasını sağlayan Fransız menajer, Galatasaraylı yöneticilere, "Şu an Ndiaye'yle ilgili bir gelişme yok.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN