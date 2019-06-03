Galatasaray'a yeni star! Oghenekaro Etebo...

Stoke City'nin Badou Ndiaye'yi kiralamayacağını ifade eden D'Avila, "İsterseniz Etebo'yu getirebilirim" diye haber yolladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in görüşü alınacak, Nijeryalı futbolcuyla ilgili görüşmeler sıklaştırılacak. İşte habere dair detaylar...
3 Haziran 2019 Pazartesi 07:58
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Ligin sona ermesiyle birlikte Galatasaray'ın orta sahası boşaldı. Selçuk İnan'ın sözleşmesi sona erdi. Kiralık anlaşması biten Badou Ndiaye, Stoke City'ye döndü.
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Ücretini 500 bin euro'ya çeken Selçuk ile yeniden anlaşıldığı belirtilirken gözler Ndiaye'ye çevrildi.
Ancak başarılı oyuncunun, yeniden kiralanması zor görünüyor.
Senegalli futbolcuyu, 16 milyon euro'ya İngiltere'ye götüren menajer D'Avilla, Stoke City'nin Ndiaye'yi yeniden kiralamayı çok da düşünmediğini iletti.
D'avila, Galatasaray'a sürpriz bir de teklif yaptı. Ndiaye'nin sadece 750 bin euro'yu kiralanmasını sağlayan Fransız menajer, Galatasaraylı yöneticilere, "Şu an Ndiaye'yle ilgili bir gelişme yok.