Galatasaray'dan Fikret Orman'a sert yanıt! 'Özür dilemeli...'

İnsanlar olabilir diye uyarıyordu ama biz ihtimal vermek istemedik. Arka odada sessiz şekilde oturuyoruz, Abdurrahim bey; beyler önümüzdeki hafta borçsuzluk belgesi almak için 74 milyona ihtiyacımız var dedi, sanki böyle bir dert yok.

