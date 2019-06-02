Galatasaray'dan Fikret Orman'a sert yanıt! 'Özür dilemeli...' - Fotomaç
02 Haziran 2019, Pazar
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Galatasaray'dan Fikret Orman'a sert yanıt! 'Özür dilemeli...'

Kulüp televizyonuna konuşan Galatasaray 2. Başkanı Yusuf Günay, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın yaptığı, "Son 2 lig şampiyonunu hakemler belirledi. Rizespor - Galatasaray, Galatasaray - Beşiktaş maçları Türk futbol tarihine kara leke olarak geçmiştir" açıklamalarına sert bir şekilde yanıt verdi.
2 Haziran 2019 Pazar 22:27
Galatasaray'dan Fikret Orman'a sert yanıt! 'Özür dilemeli...'

Galatasaray 2.Başkanı Yusuf Günay gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

İşte Günay'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları...


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Galatasaray'dan Fikret Orman'a sert yanıt! 'Özür dilemeli...'

"İnsanlar uyardı ama biz ihtimal vermek istemedik"
İbra edilmemelerine değinen Günay, "İdari ibrasızlık sonrasında arka odada toplandık, bir sessizlik var.

Galatasaray'dan Fikret Orman'a sert yanıt! 'Özür dilemeli...'

İnsanlar olabilir diye uyarıyordu ama biz ihtimal vermek istemedik. Arka odada sessiz şekilde oturuyoruz, Abdurrahim bey; beyler önümüzdeki hafta borçsuzluk belgesi almak için 74 milyona ihtiyacımız var dedi, sanki böyle bir dert yok.

Galatasaray'dan Fikret Orman'a sert yanıt! 'Özür dilemeli...'

Abdurrahim Albayrak Galatasaray için son derece önemli. Kime nasip olur, 6 kez gel, 6 kez şampiyon ol.

Galatasaray'dan Fikret Orman'a sert yanıt! 'Özür dilemeli...'

Bizim bütçemizde devlet bütçesinden daha fazla disiplin var, aşılamaz. Biz kar ettiysek, tüm kurallara uyduğumuz için" dedi.

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