Galatasaray'dan yabancı sınırlaması harekatı!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu çifte kupa ile kapatan Galatasaray'da transfer harekatı başladı. Geçtiğimiz sezon çoğu maçı 11 yabancı futbolcu ile oynayan sarı-kırmızılılarda önümüzdeki sezonlarda kademeli olarak değişmesi planlanan yabancı futbolcu sınırına karşı takmdaki kaliteli yerli oyuncu sayısını arttırmak istiyor. Buna göre harekete geçen Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in istediği 5 futbolcu için harekete geçti. İşte transfer harekatının detayları...

2 Haziran 2019 Pazar 21:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





