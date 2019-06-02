Galatasaray'dan yabancı sınırlaması harekatı! - Fotomaç
02 Haziran 2019, Pazar
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Galatasaray'dan yabancı sınırlaması harekatı!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu çifte kupa ile kapatan Galatasaray'da transfer harekatı başladı. Geçtiğimiz sezon çoğu maçı 11 yabancı futbolcu ile oynayan sarı-kırmızılılarda önümüzdeki sezonlarda kademeli olarak değişmesi planlanan yabancı futbolcu sınırına karşı takmdaki kaliteli yerli oyuncu sayısını arttırmak istiyor. Buna göre harekete geçen Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in istediği 5 futbolcu için harekete geçti. İşte transfer harekatının detayları...
2 Haziran 2019 Pazar 21:38
Galatasaray'dan yabancı sınırlaması harekatı!

Galatasaray'da dev bir transfer harekatı start alıyor.

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Galatasaray'dan yabancı sınırlaması harekatı!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar takımdaki eksik bölgeleri tamamlamak için kolları sıvadı.

Galatasaray'dan yabancı sınırlaması harekatı!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın yabancı sınırlaması konusunu tekrar gündeme getirmesinin ardından Galatasaray'ın transfer politikası büyük ölçüde değişti.

Galatasaray'dan yabancı sınırlaması harekatı!

Geçen sezon bazı maçlarda 11 yabancı ile sahada olan sarı-kırmızılılar, bir kısım izleyici ve yorumcuların tepkisini çekmişti.

Galatasaray'dan yabancı sınırlaması harekatı!

Sarı-kırmızılılar, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yabancı sınırı açıklamalarından sonra transferde rotasını yerli futbolculara çevirdi.

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