İşte Galatasaray'ın transfer listesi! Tam 9 isim

Galatasaray'ın bu sezon elde ettiği şampiyonlukta en büyük rol oynayan yıldızlarından biri olan Henry Onyekuru'nun Everton'a dönme ihtimali oldukça yüksek. Onyekuru'yu öncelikli olarak kadrosuna dahil etmeyi planlayan Everton bunu başaramaması durumunda gelecek yüksek transfer tekliflerini değerlendirmeyi planlıyor. Hal böyle olunca, sarı kırmızılı ekip de alternatif isim arayışlarına başladı.
3 Haziran 2019 Pazartesi 08:32
Güncelleme: 03.06.2019 08:33
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Gelecek sezon sadece ligde değil, Fatih Terim'in üzerine basa basa ifade ettiği Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamak adına transfer çalışmalarını hızlandıran sarı kırmızılı ekipte oluşturulacak kadronun mimarlarından biri de scout ekibi olacak.
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Cimbom'un scout ekibi teknik direktör Fatih Terim'in talimatıyla bir liste oluşturdu ve tecrübeli teknik adama kısa süre sonra raporunu sunacak.
Kısa vadede Onyekuru gibi etki yaratacak futbolculardan oluşturulan ve scout ekibinin takibe aldığı futbolcular şunlar:
AWER MABİL (MİDTJYLLAND)
Danimarka ekibi Midtjylland'da görev yapan Awer Mabil potansiyeli ile Avrupa'nın önde gelen takımlarının radarına girmiş bir isim. 23 yaşındaki kanat oyuncusu ağırlıklı olarak sağda oynuyor.
Piyasa değeri: 1,5 milyon euro Yaş: 23 Sözleşme bitiş tarihi: 2020