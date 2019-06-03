İşte Galatasaray'ın transfer listesi! Tam 9 isim

Galatasaray'ın bu sezon elde ettiği şampiyonlukta en büyük rol oynayan yıldızlarından biri olan Henry Onyekuru'nun Everton'a dönme ihtimali oldukça yüksek. Onyekuru'yu öncelikli olarak kadrosuna dahil etmeyi planlayan Everton bunu başaramaması durumunda gelecek yüksek transfer tekliflerini değerlendirmeyi planlıyor. Hal böyle olunca, sarı kırmızılı ekip de alternatif isim arayışlarına başladı.

3 Haziran 2019 Pazartesi 08:32 Güncelleme: 03.06.2019 08:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





