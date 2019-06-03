Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu!
Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek Avrupa'nın en büyüğü olan bir diğer Ada temsilcisi Liverpool'un kupayı kaldırmasının ardından ardından Galatasaray'in ilk torbadaki rakipleri netleşti.
3 Haziran 2019 Pazartesi 08:15
Güncelleme: 03.06.2019 08:16
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi Süper Lig 2018-19 sezonu şampiyonu Galatasaray temsil edecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezonu ikinci bitirmesi kesinleşen Başakşehir'in 2. ön elemeden katılacağı organizasyonda Sarı-Kırmızılılar, turnuvaya direkt gruplardan başlayacak.
Aslan yayın gelirleriyle beraber kasasına 35 milyon Euro geliri koymayı garantiledi.
Galibiyet priminin 2.7 milyon Euro olduğu Şampiyonlar Ligi'nde Cim Bom'u elbette zor rakipler bekliyor.
Galatasaray Avrupa'da toplanan puanlara göre grupların ayarlandığı Devler Ligi'ne 4. torbadan katılacak...