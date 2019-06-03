Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu!

Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek Avrupa'nın en büyüğü olan bir diğer Ada temsilcisi Liverpool'un kupayı kaldırmasının ardından ardından Galatasaray'in ilk torbadaki rakipleri netleşti.

3 Haziran 2019 Pazartesi 08:15 Güncelleme: 03.06.2019 08:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





