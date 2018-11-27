Merkez Hakem Kurulu (MHK), Galatasaray - Atiker Konyaspor maçındaki penaltı kararı sonrası tartışma yaratan ve tepkilerin hedefi olan maçın hakemleri Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi.
27 Kasım 2018 Salı, 13:27:09
Güncelleme: 07:21:17
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Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray ile Atiker Konyaspor arasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle tamamlanan mücadelede Konyaspor'un lehine verilen penaltı kararı büyük tepki toplamıştı.
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Konyaspor'a 1 puanı getiren 87'nci dakikadaki penaltı pozisyonunu inceleyip, orta hakem Hüseyin Göçek ile VAR hakemi (Video Yardımcı Hakem) Halis Özkahya arasındaki konuşmaları dinleyen Merkez Hakem Kurulu bugün yapılan toplantı sonrası kararını açıkladı.
MHK, VAR sistemi performansları yeterli bulunmadığından dolayı Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya ikinci bir değerlendirmeye kadar müsabaka hakemliği ile VAR görevleri verilmemesini kararlaştırdı.
MHK'nin konuyla ilgili alınan karar hakkındaki açıklaması şu şekilde:
"Süper Ligimizin 13 haftasına ait müsabakalar, özellikle Galatasaray - Konyaspor karşılaşmasının hakemleri ile Video Yardımcı Hakemliği ( VAR ) görevini yürüten hakemlerimizin performansları, Merkez Hakem Kurulumuz tarafından tüm detayları ile değerlendirilmiştir.
Kurulumuz, uygulamaya başladığı tarihten itibaren UEFA'nın takdirini kazanan, Türkiye Futbol Federasyonumuzun büyük katkılarıyla hakemliğin ve futbolun gelişimine yarar sağlayacağına inandığımız VAR sisteminin, sağlıklı gelişmesini engelleyici olumsuzluklara karşı her türlü tedbiri almakta kararlıdır.