Gomis dünyada 2. sırada

17 TAKIMA BEDEL

SON iki haftada 7 kez fileleri havalandırarak 24 gole ulaşan Gomis, 5 büyük ligde mücadele eden birçok takımı geride bıraktı. Sarı-kırmızılı forvet, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, La Liga ve Ligue 1'de mücadele eden Hamburg, Stuttgart, Amiens, Caen, WBA, Malaga, Las Palmas, Levante, Leganes, Benevento, Crotone, Sassuolo, Cagliari, Chievo ve Genoa'dan daha fazla gol kaydetti. Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor'u da tek başına geçmeyi başaran Bafetimbi, tam 17 takımdan daha fazla gol atmış oldu.