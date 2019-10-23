Galatasaray'ın yıldızı Tsubasa'ya konuk oluyor!

1994 yılında Türkiye'de yayın hayatına giren ve ortalığı kasıp kavuran dünyaca ünlü çizgi film Kaptan Tsubasa, özel bölümleriyle seyircilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Yeni anime serisinin bir bölümünde, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu da yer alacak. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

23 Ekim 2019 Çarşamba 20:51 Güncelleme: 23.10.2019 21:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





