Galatasaray'ın yıldızı Tsubasa'ya konuk oluyor!

1994 yılında Türkiye'de yayın hayatına giren ve ortalığı kasıp kavuran dünyaca ünlü çizgi film Kaptan Tsubasa, özel bölümleriyle seyircilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Yeni anime serisinin bir bölümünde, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu da yer alacak. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
23 Ekim 2019 Çarşamba 20:51
Güncelleme: 23.10.2019 21:07
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90'lı yılların popüler çizgi filmi Captain Tsubasa, özel bölümleriyle yayın hayatına devam ediyor.
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Dünyaca ünlü animenin önümüzdeki yıl yayınlanacak bölümünde tanıdık bir isim karşımıza çıkacak.
Yaklaşık 2 sezondur Galatasaray forması terleten YutoNagatomo, Kaptan Tsubasa'da boy gösterecek.
Japon futbolcunun ülkesinde geçtiğimiz yıllarda 26 bölümlük bir çizgi filmi yayınlanmıştı.
Bu sefer tecrübeli sol bek, Tsubasa'nın özel bir bölümünde konuk olacak.