Galatasaray'ın yıldızı Tsubasa'ya konuk oluyor! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Ekim 2019, Çarşamba
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Galatasaray'ın yıldızı Tsubasa'ya konuk oluyor!

1994 yılında Türkiye'de yayın hayatına giren ve ortalığı kasıp kavuran dünyaca ünlü çizgi film Kaptan Tsubasa, özel bölümleriyle seyircilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Yeni anime serisinin bir bölümünde, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu da yer alacak. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
23 Ekim 2019 Çarşamba 20:51 Güncelleme: 23.10.2019 21:07
Galatasaray'ın yıldızı Tsubasa'ya konuk oluyor!

90'lı yılların popüler çizgi filmi Captain Tsubasa, özel bölümleriyle yayın hayatına devam ediyor.

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Galatasaray'ın yıldızı Tsubasa'ya konuk oluyor!

Dünyaca ünlü animenin önümüzdeki yıl yayınlanacak bölümünde tanıdık bir isim karşımıza çıkacak.

Galatasaray'ın yıldızı Tsubasa'ya konuk oluyor!

Yaklaşık 2 sezondur Galatasaray forması terleten Yuto Nagatomo, Kaptan Tsubasa'da boy gösterecek.

Galatasaray'ın yıldızı Tsubasa'ya konuk oluyor!

Japon futbolcunun ülkesinde geçtiğimiz yıllarda 26 bölümlük bir çizgi filmi yayınlanmıştı.

Galatasaray'ın yıldızı Tsubasa'ya konuk oluyor!

Bu sefer tecrübeli sol bek, Tsubasa'nın özel bir bölümünde konuk olacak.

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