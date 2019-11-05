Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan sakatlık açıklaması

Galatasaray'da sakatlığı düzelmeyen Radamel Falcao'nun ne zaman sahalara döneceği merak ediliyordu... Kolombiyalı oyuncu için adeta seferberlik ilan edilmişti. Galatasaray'ın kulüp doktoru Yener İnce de Falcao'nun sakatlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından bir açıklama da Falcao'dan geldi. İşte o sözler...

5 Kasım 2019 Salı 07:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





