Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan sakatlık açıklaması - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Kasım 2019, Salı
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Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan sakatlık açıklaması

Galatasaray'da sakatlığı düzelmeyen Radamel Falcao'nun ne zaman sahalara döneceği merak ediliyordu... Kolombiyalı oyuncu için adeta seferberlik ilan edilmişti. Galatasaray'ın kulüp doktoru Yener İnce de Falcao'nun sakatlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından bir açıklama da Falcao'dan geldi. İşte o sözler...
5 Kasım 2019 Salı 07:27
Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan sakatlık açıklaması

Galatasaray'da golcü Radamel Falcao'nun bir süre daha oynayamayacağı öğrenildi.

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Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan sakatlık açıklaması

Galatasaray doktoru Yener İnce şu açıklamayı yaptı: "Falcao'nun aşil tendonunda ağrısı var. Tedavisi devam ediyor. Şu anda klinik olarak oynaması mümkün görünmüyor.

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan sakatlık açıklaması

Tedavisinin tüm aşamalarını 12 yıldır kendisini takip eden İspanya'daki doktoru ve fizyoterapistleriyle ortak takip ediyoruz.

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan sakatlık açıklaması

Etrafta tedaviyle ilgili duyulan spekülatif şeyler doğruyu yansıtmıyor. Şu an için ağrıları devam ediyor. Belli bir noktada daha iyiye doğru gidiş var.

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan sakatlık açıklaması

11 Kasım'a kadar tedavisine İspanya'da devam edeceğiz. Tedavisinin geri kalan kısmı İstanbul'da devam edecek."

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