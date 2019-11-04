Galatasaray'da Martin Linnes sevinci! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Kasım 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da Martin Linnes sevinci!

Galatasaray'da yaz transfer dönemi sonrası takımda bulunan fazla yabancı oyuncu sayısı nedeniyle lisans çıkartılamayan Martin Linnes'in antrenmanlardaki başarısı ve hırsı dikkat çekti. 28 yaşındaki oyuncu, Fatih Terim ve teknik ekipten tam not aldı.
4 Kasım 2019 Pazartesi 23:08 Güncelleme: 04.11.2019 23:14
Galatasaray'da Martin Linnes sevinci!

Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Galatasaray, 13 oyuncuyu kadrosuna katmıştı.

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Galatasaray'da Martin Linnes sevinci!

Bu 13 oyuncudan 7'sinin yabancı olması sebebiyle sarı-kırmızılı ekip, kadrosundaki yabancı sayısını 15'e çıkarıp 14 kişilik sınıra takılmıştı.

Galatasaray'da Martin Linnes sevinci!

Durum böyle olunca Martin Linnes, Mariano ve Yuto Nagatomo arasında kalan sarı-kırmızılı ekip, Linnes'e lisans çıkartmamıştı.

Galatasaray'da Martin Linnes sevinci!

Ancak Nagatomo ve Mariano'nun düşük performansı, ve 28 yaşındaki sağ bekin istekli ve hırslı görüntüsü, Cimbom'da büyük bir pişmanlık yarattı.

Galatasaray'da Martin Linnes sevinci!

Galatasaray'ın iç sahada oynadığı hiçbir maçı kaçırmayan Norveçli futbolcu, takımla birlikte tüm antrenmanlarda boy gösterdi.

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