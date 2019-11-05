HaberlerGaleriGalatasaray'dan 3'lü transfer atağı! Görüşmeler başladı...
Galatasaray'dan 3'lü transfer atağı! Görüşmeler başladı...
Bu sezon kanatlarda sıkıntı yaşayan Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu üzerine kulüp, 25 yaşındaki milli yıldız için görüşmelere başladı. Öte yandan Cimbom, iki eski yıldızını tekrar kadrosuna katabilmek için menajerleri William D'Avila ile masaya oturdu. İşte detaylar...
5 Kasım 2019 Salı 07:31
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Çaykur Rizespor galibiyetiyle morallenen Galatasaray, şimdiden devre arası için çalışmalara başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu sezon kanatlardan beklediği verimi alamayan teknik direktör Fatih Terim, hızlı ve skorer bir kanat oyuncu transferi için yönetime raporunu sundu.
A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Karaman, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in listesine girdi.
Sarı-kırmızılı takımın hocası, 25 yaşındaki oyuncuyu gelecek sezonun kadrosunda görmek istediğini yöneticilere iletti.
Bundesliga'da alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen yıldız futbolcu daha önce de ile Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş ancak transferi gerçekleşmemişti.