Fatih Terim planı kurdu! Real Madrid'i böyle vuracak... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Kasım 2019, Salı
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Fatih Terim planı kurdu! Real Madrid'i böyle vuracak...

Süper Lig'de Çaykur Rizespor karşısında alınan 2-0'lık galibiyetle morallenen Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid maçına çevrildi. İspanyol deviyle çarşamba günü oynayacağı mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılmak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'e göre Madrid'den puan çıkarmak 2 etkene bağlı. İşte Terim'in Real Madrid planı...

5 Kasım 2019 Salı 07:31 Güncelleme: 05.11.2019 07:31
Fatih Terim planı kurdu! Real Madrid'i böyle vuracak...

Ligdeki Rizespor galibiyetiyle moral bulan Galatasaray'da şimdi bütün hesaplar çarşamba günü oynanacak Real Madrid maçı üzerine yapılamaya başladı.

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Fatih Terim planı kurdu! Real Madrid'i böyle vuracak...

İspanyol devinin geçtiğimiz gün Real Betis ile 0-0 kaldığı mücadeleyi izleten teknik direktör Fatih Terim, zorlu karşılaşma için gereken notları alıp talebelerine uyarılarda bulunmaya başladı.

Fatih Terim planı kurdu! Real Madrid'i böyle vuracak...

Club Brugge'ün aldığı gibi kendilerinin de Barnebeu'dan puan çıkarabileceklerinin altını çizen tecrübeli çalışıtırıcı, hem defans hem ofans olarak şu uyarıları yaptı:

Fatih Terim planı kurdu! Real Madrid'i böyle vuracak...

- Ramos'un geriden çıkışlarına dikkat edelim. Benzema'yı ikili sıkıştırmalara getirelim.

Fatih Terim planı kurdu! Real Madrid'i böyle vuracak...

- Ferland Mendy'nin kilit pasları canımızı yakmasın.

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