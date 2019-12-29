Galatasaray'ın Onyekuru transferinde flaş gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ancak... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Aralık 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'ın Onyekuru transferinde flaş gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Galatasaray'ın Onyekuru transferinde flaş gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılılar devreyi kayıpsız geçerek gözleri tamamen ara transfer dönemine çevirdi. Teknik direktör Fatih Terim, ocak ayında yaşanacak olan ciddi değişimin sinyallerini verirken, sarı-kırmızılılarda ilk anlaşma sağlanan isim Henry Onyekuru olmuştu. Ancak bu transferde beklenmedik bir gelişme yaşandı ve bu gelişme Galatasaray'ın Henry Onyekuru planlarını bozabileceği ifade edildi. İşte Galatasaray'da transferde yaşanan son durum...
29 Aralık 2019 Pazar 00:39
Galatasaray'ın Onyekuru transferinde flaş gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'u Falcao (2), Celutska (K.K), Babel ve Taylan Antalyalı'nın golleriyle 5-0 mağlup ederek sezonun ilk yarısını galibiyetle kapadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın Onyekuru transferinde flaş gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle puanını 27'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 6. sırada yer aldı. Süper Lig'de zor günler geçiren Antalyaspor ise 14 puanda kaldı ve 16. sırada kendine yer buldu.

Galatasaray'ın Onyekuru transferinde flaş gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Galatasaray'da bu galibiyetle yüzler gülerken, ligin ilk devresini geride bırakan sarı-kırmızılılarda gözler tamamen ara transfer dönemine çevrildi.

Galatasaray'ın Onyekuru transferinde flaş gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Teknik direktör Fatih Terim, hemen her açıklamasında ocak ayında yapılacak olan köklü değişimlerin sinyalini vermişti. Sarı-kırmızılılarda ilk yarının sona ermesiyle birlikte radikal kararlar devreye girecek.

Galatasaray'ın Onyekuru transferinde flaş gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Antalyaspor maçından sonra konuşan teknik direktör Fatih Terim, takımda yaşanacak olan ilk ayrılıkla ilgili sinyaller verirken, ''Nagatomo'yla ayrılsak da bereberiz'' ifadelerini kullandı. Japon futbolcunun da takım arkadaşlarıyla vedalaştığı, Galatasaray'da yaşanacak olan ilk ayrılığın Nagatomo olduğu öğrenildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN