Galatasaray'ın Onyekuru transferinde flaş gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılılar devreyi kayıpsız geçerek gözleri tamamen ara transfer dönemine çevirdi. Teknik direktör Fatih Terim, ocak ayında yaşanacak olan ciddi değişimin sinyallerini verirken, sarı-kırmızılılarda ilk anlaşma sağlanan isim Henry Onyekuru olmuştu. Ancak bu transferde beklenmedik bir gelişme yaşandı ve bu gelişme Galatasaray'ın Henry Onyekuru planlarını bozabileceği ifade edildi. İşte Galatasaray'da transferde yaşanan son durum...

29 Aralık 2019 Pazar 00:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





