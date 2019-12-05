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Galatasaray'ın gizli planı ortaya çıktı! Dünyaca ünlü isme teklif yapıldı
Aslan'ın gizli planı ortaya çıktı!.. Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Devre arasında çok önemli bir transfer harekatına hazırlanan sarı kırmızılı kulüp için çok çarpıcı bir iddia geldi... Ancak bu iddia bir futbolcu değil, futbol adamı ile ilgili... İtalyan basınına göre Galatasaray, dünyaca ünlü bir isme futbol danışmanlığı için teklifte bulundu. İşte dev transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer gelişmeleri
5 Aralık 2019 Perşembe 07:42
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Aslan'ın gizli planı ortaya çıktı!.. Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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Devre arasında çok önemli bir transfer harekatına hazırlanan Galatasaray için çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı...
Ancak bu iddia bir futbolcu değil, futbol adamı ile ilgili...
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in takım için hem oyuncu hem de idari olarak yeni bir planlama yapması beklenirken, o isim gündeme geldi.
İtalyan basınına göre sarı kırmızılılar, AriedoBraida'ya futbol danışmanlığı için teklifte bulundu.