Galatasaray'ın gizli planı ortaya çıktı! Dünyaca ünlü isme teklif yapıldı

Aslan'ın gizli planı ortaya çıktı!.. Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Devre arasında çok önemli bir transfer harekatına hazırlanan sarı kırmızılı kulüp için çok çarpıcı bir iddia geldi... Ancak bu iddia bir futbolcu değil, futbol adamı ile ilgili... İtalyan basınına göre Galatasaray, dünyaca ünlü bir isme futbol danışmanlığı için teklifte bulundu. İşte dev transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer gelişmeleri