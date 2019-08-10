Galatasaray'ın Fiorentina 11'i belli oldu - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Ağustos 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'ın Fiorentina 11'i belli oldu

Galatasaray'ın Fiorentina 11'i belli oldu

Galatasaray, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında İtalya takımlarından Fiorentina ile karşılaşacak. İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'ndaki mücadele, 11 Ağustos Pazar TSİ 22.00'de başlayacak. Galatasaray'da Fatih Terim, son provada sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte Galatasaray'ın Fiorentina karşısında sahaya çıkması beklenen 11'i...

10 Ağustos 2019 Cumartesi 01:08 Güncelleme: 10.08.2019 01:15
Galatasaray'ın Fiorentina 11'i belli oldu

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig öncesi hazırlıklarına devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın Fiorentina 11'i belli oldu

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçı öncesi İtalya takımlarından ACF Fiorentina ile özel müsabakada karşılaşacak

Galatasaray'ın Fiorentina 11'i belli oldu

İŞTE GALATASARAY'IN FİORENTİNA 11'İ

Galatasaray'ın Fiorentina 11'i belli oldu

İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'ndaki mücadele, 11 Ağustos Pazar TSİ 22.00'de başlayacak.

Galatasaray'ın Fiorentina 11'i belli oldu

MUSLERA

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN