Galatasaray Radamel Falcao transferini bitiriyor! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Ağustos 2019, Cuma
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Haberler Galeri Galatasaray Radamel Falcao transferini bitiriyor!

Galatasaray Radamel Falcao transferini bitiriyor!

Galatasaray ve Radamel Falcao flörtü tam gaz devam ediyor. Son olarak ikinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut transferi bitirmek için dün Monaco'ya gitmişti. Son pürüzlerin halledilmesinin ardından dev transferi açıklaması beklenen Sarı-Kırmızılıar'da imza töreninin detayları da belli oldu.
10 Ağustos 2019 Cumartesi 07:13 Güncelleme: 10.08.2019 07:13
Galatasaray Radamel Falcao transferini bitiriyor!

Galatasaray'ın Radamel Falcao transferini sonlandırmasına saatler kaldı.

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Galatasaray Radamel Falcao transferini bitiriyor!

Dün 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı oyuncunun transfer görüşmelerinde kilit rol oynayan menajer Ahmet Bulut ile birlikte Monaco'ya uçtu.

Galatasaray Radamel Falcao transferini bitiriyor!

İkili pazarlıkları sürdürürken işin İstanbul ayağında da hummalı bir çalışma var. Sarı-kırmızılı yönetim, gerçekleşmesi halinde tarihin en büyük transferlerinden biri olacak 33 yaşındaki süper yıldıza görkemli bir imza töreni hazırlıyor.

Galatasaray Radamel Falcao transferini bitiriyor!

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Cimbom, Monaco'nun dünyaca ünlü futbolcusunu renklerine bağlayabilirse, imzayı da statta attırmayı düşünüyor. Böylece Falcao, 50 bin kişi önünde resmen Galatasaraylı olacak.

Galatasaray Radamel Falcao transferini bitiriyor!

Daha önce kritik maçlardan önce idmanlarını taraftara açan Aslan, Falcao'nun imzası için de benzer bir organizasyon planlıyor.

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