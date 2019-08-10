Galatasaray Radamel Falcao transferini bitiriyor!

Galatasaray ve Radamel Falcao flörtü tam gaz devam ediyor. Son olarak ikinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut transferi bitirmek için dün Monaco'ya gitmişti. Son pürüzlerin halledilmesinin ardından dev transferi açıklaması beklenen Sarı-Kırmızılıar'da imza töreninin detayları da belli oldu.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 07:13 Güncelleme: 10.08.2019 07:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





