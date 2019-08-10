Galatasaray Radamel Falcao transferini bitiriyor!

Galatasaray ve Radamel Falcao flörtü tam gaz devam ediyor. Son olarak ikinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut transferi bitirmek için dün Monaco'ya gitmişti. Son pürüzlerin halledilmesinin ardından dev transferi açıklaması beklenen Sarı-Kırmızılıar'da imza töreninin detayları da belli oldu.
10 Ağustos 2019 Cumartesi 07:13
Güncelleme: 10.08.2019 07:13
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'ın Radamel Falcao transferini sonlandırmasına saatler kaldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dün 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı oyuncunun transfer görüşmelerinde kilit rol oynayan menajer Ahmet Bulut ile birlikte Monaco'ya uçtu.
İkili pazarlıkları sürdürürken işin İstanbul ayağında da hummalı bir çalışma var. Sarı-kırmızılı yönetim, gerçekleşmesi halinde tarihin en büyük transferlerinden biri olacak 33 yaşındaki süper yıldıza görkemli bir imza töreni hazırlıyor.
NÖBETE DEVAM
Cimbom, Monaco'nun dünyaca ünlü futbolcusunu renklerine bağlayabilirse, imzayı da statta attırmayı düşünüyor. Böylece Falcao, 50 bin kişi önünde resmen Galatasaraylı olacak.
Daha önce kritik maçlardan önce idmanlarını taraftara açan Aslan, Falcao'nun imzası için de benzer bir organizasyon planlıyor.